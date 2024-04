Plus de 600 000 personnes se sont inscrites pour utiliser ChatGPT Enterprise, contre environ 150 000 en janvier. Une croissance impressionnante pour OpenAI, alors même que de plus en plus d’entreprises déploient leur propre abonnement.

Monétiser ChatGPT

D’Anthropic à Cohere, les rivaux d’OpenAI sont toujours plus nombreux. La société peut néanmoins s’appuyer sur l’investissement massif de 13 milliards de dollars de Microsoft. Au fur et à mesure que les entreprises se tournent vers l’IA, son offre dédiée continue de croître.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

La version Entreprise a été lancée en août dernier par OpenAI, et octroie des fonctionnalités supplémentaires, notamment le cryptage des données et la garantie que la start-up n’exploite pas les informations des clients pour former ses intelligences artificielles. Cette année « sera celle de l’adoption de l’IA dans les entreprises », estime Bright Lightcap, directeur de l’exploitation (COO) d’OpenAI, dans une interview accordée à Bloomberg.

Le dirigeant a pour objectif de monétiser la technologie de la start-up et de débusquer de nouvelles sources de revenus. Si ChatGPT est particulièrement prisé, la société doit être en mesure de compenser le coût exorbitant de l’intelligence artificielle, qui nécessite une puissance de calcul colossale.

Lightcap se concentre particulièrement sur les négociations avec les médias, dont le but consiste à obtenir une licence pour exploiter leur contenu et le diffuser dans ChatGPT. Il y a quelques semaines, OpenAI annonçait par exemple un partenariat avec Le Monde.

Guerre des talents et semi-conducteurs

Le COO a également évoqué les propos récents d’Elon Musk, qui a accusé OpenAI de débaucher ses talents d’IA. « Il s’agit d’un marché concurrentiel, c’est certain. Il y a très peu de personnes qui peuvent avoir un impact aussi important dans ce domaine », a-t-il commenté. La firme compte près de 1 200 employés.

Il a aussi été interrogé sur les efforts de Sam Altman, le PDG, pour fournir OpenAI en semi-conducteurs. Une mission gargantuesque, estimée à hauteur de 7 000 milliards de dollars. « La chaîne d’approvisionnement devra s’adapter à ce que nous pensons être une demande très infléchie et presque exponentielle au cours des dix prochaines années », a-t-il estimé.

Enfin, Bright Lightcap a révélé que la start-up envisageait d’implanter des locaux à Tokyo, afin de mieux répondre à la demande pour ses produits en Asie. En février, la valorisation d’OpenAI frôlait les 100 milliards de dollars, c’est plus que toutes les autres start-up évoluant dans l’intelligence artificielle.