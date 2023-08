Plusieurs mois après la montée en popularité de l’intelligence artificielle (IA) générative, la sortie de nouvelles solutions ne tarit pas. OpenAI, l’entreprise à l’origine de cet engouement, a présenté ChatGPT Enterprise, une version de son dernier modèle de langage GPT-4 à destination des sociétés. Ce nouveau produit vient concurrencer Bing Chat Enterprise, l’offre de Microsoft, son principal actionnaire.

GPT-4 pour les professionnels

Depuis lundi, les entreprises intéressées peuvent souscrire à ChatGPT Enterprise pour bénéficier d’une variante améliorée de ChatGPT Pro. D’après OpenAI, celle-ci supprime toutes les limites d’utilisation et est deux fois plus rapide grâce à une compréhension du contexte renforcée. Les utilisateurs de ChatGPT Enterprise pourront traiter des requêtes et des fichiers quatre fois plus longs que dans la version basique de GPT-4. « Nous pensons que l’IA peut aider et élever chaque aspect de nos vies professionnelles et rendre les équipes plus créatives et productives », notait le géant de l’intelligence artificielle dans son communiqué.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Avec ChatGPT Enterprise, les sociétés vont pouvoir introduire les technologies d’OpenAI au sein de leurs organisations et les personnaliser en fonction de leurs besoins. Parmi les premiers utilisateurs se trouvent Block, Canva, Carlyle, The Estée Lauder Companies, PwC et Zapier. Anticipant les craintes liées à la sécurité et aux données personnelles, le groupe assure que les abonnés « possèdent et contrôlent leurs données commerciales. Nous n’entraînons pas [nos modèles] à partir de vos données ou de vos conversations, et ils n’apprennent rien de vos utilisations ». Interrogé par CNBC, Brad Lightcap, le directeur de l’exploitation d’OpenAI concédait pouvoir obtenir des informations sur les performances de ChatGPT Enterprise et la façon dont il est utilisé.

OpenAI veut faire concurrence à Microsoft ?

La sortie de ChatGPT Enterprise vient directement tenir tête à Bing Chat Enterprise, le produit de Microsoft dévoilé fin juillet. Ce dernier propose une suite d’outils alimentés par l’intelligence artificielle dans l’ensemble des services Microsoft 365. Auprès de la chaîne de télévision, Brad Lightcap soulignait qu’il « s’agit d’un produit OpenAI indépendant de Microsoft ». Il précise toutefois que « nous espérons que notre produit pourra fonctionner avec d’autres outils, y compris ceux de Microsoft. Les clients peuvent choisir la plateforme qui convient le mieux à leur entreprise ».

Dans une interview accordée au Wall Street Journal, le dirigeant d’OpenAI n’a pas voulu révéler si des discussions avaient eu lieu entre les deux géants au moment du développement de ChatGPT Enterprise. Si Microsoft a investi plus de 10 milliards de dollars dans le spécialiste de l’IA et possède 49 % de ses parts, Brad Lightcap a tenu à rappeler que « nous sommes deux entreprises distinctes et indépendantes, et nous agissons en conséquence ».