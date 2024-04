Sam Altman et Brad Lightcap, respectivement PDG et directeur des opérations d’OpenAI, sont en mission séduction auprès des grandes entreprises. Objectif : les encourager à adopter ChatGPT Entreprise… Parfois au détriment de Microsoft.

OpenAI en quête de nouvelles sources de revenus

À San Francisco, New York et Londres, les dirigeants ont organisé, ces deux dernières semaines, des événements avec des centaines de dirigeants d’entreprises appartenant au Fortune 500. Ils ont fait la démonstration de leurs produits, particulièrement ChatGPT Entreprise et Sora, le générateur de vidéo d’OpenAI qui n’est pas encore public. Altman et Lightcap ont également promu les API de leur start-up.

À travers cette démarche, OpenAI vient directement empiéter sur le terrain de Microsoft. L’offre Copilot 365 permet, entre autres, de décupler les capacités des logiciels de la firme de Redmond grâce aux modèles d’OpenAI.

Certains cadres présents dans le public ont d’ailleurs interrogé les dirigeants à ce sujet, cherchant à savoir pourquoi choisir ChatGPT Entreprise plutôt que Copilot. Altman et Lightcap ont argumenté que leur offre permettait de travailler directement avec leurs équipes et d’avoir accès aux derniers modèles, rapporte Reuters. Aussi, s’associer à la start-up offrirait plus d’opportunités d’obtenir des produits d’IA personnalisés. Microsoft a investi près de 13 milliards de dollars dans OpenAI à ce jour.

Alors que les entreprises sont toujours plus nombreuses à adopter l’IA générative, l’éditeur de ChatGPT perçoit une opportunité d’augmenter ses revenus en poursuivant cette voie. La semaine dernière, Brad Lightcap révélait que ChatGPT Entreprise comptait désormais plus de 600 000 abonnés, contre 150 000 en janvier.

Altman et Lightcap poussent pour introduire Sora à Hollywood

Autre cible d’OpenAI pour maximiser ses bénéfices : les studios hollywoodiens. Le mois dernier, Sam Altman et Brad Lightcap ont également mis le cap sur Los Angeles pour faire la démonstration de Sora auprès des producteurs et réalisateurs. Si ces derniers se disent intéressés, l’adoption d’une telle technologie s’avère controversée, d’autant plus que l’industrie a été frappée par un important mouvement de grève l’année dernière.

Des craintes sont également émises quant au contenu utilisé pour former Sora. Mira Murati, directrice technique d’OpenAI, a expliqué ne pas savoir si Sora l’IA exploitait des données provenant de YouTube, d’Instagram ou de Facebook.

En février, la valorisation d’OpenAI frôlait les 100 milliards de dollars. La société est en bonne voie pour atteindre l’objectif d’un milliard de dollars de recettes fixé pour 2024.