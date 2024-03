L’éditeur de ChatGPT considère Hollywood comme un marché très prometteur pour Sora, son intelligence artificielle (IA) capable de transformer le texte en vidéo. D’autres entreprises spécialisées dans la technologie convoitent également l’industrie du cinéma.

Une technologie controversée à Hollywood

Depuis le mois de février, les dirigeants d’OpenAI participent à des événements à Hollywood avec l’ambition d’attirer la filière du cinéma vers leur modèle Sora, rapporte Bloomberg. Brad Lightcap, directeur des opérations, a par exemple organisé différentes réunions pour introduire la technologie auprès des acteurs de la filière. Le PDG, Sam Altman, a pour sa part participé à des fêtes le week-end de la cérémonie des Oscars.

L’IA Sora « est capable de générer des scènes complexes avec plusieurs personnages, des types de mouvements spécifiques et des détails précis du sujet et de l’arrière-plan », explique OpenAI. Les premières images dévoilées par la société ont impressionné le milieu. Bien qu’elle n’ait pas encore été lancée, quelques acteurs et réalisateurs de renom peuvent déjà y accéder.

L’utilité d’un tel outil dans le monde du cinéma semble évidente, mais très controversée. De nombreux cinéastes et studios utilisent l’IA en pré et postproduction, et reconnaissent l’attrait de l’IA générative. La technologie suscite toutefois d’importantes inquiétudes, notamment chez les illustrateurs, scénaristes ou acteurs vocaux.

L’année dernière, le vaste mouvement de grève qui a mis Hollywood à l’arrêt pendant plusieurs mois concernait en partie l’émergence de l’IA générative. Un accord pour y mettre fin oblige désormais les studios à informer le syndicat SAG-AFTRA, qui représente les acteurs, figurants et professionnels du milieu du cinéma et de la télévision, chaque fois qu’ils ont recours à l’IA.

OpenAI espère forger des partenariats dans le milieu du cinéma

Dès cette semaine, OpenAI va rencontrer plusieurs responsables de studios, de responsables de médias et d’agences de talents à Los Angeles. Objectif : constituer des partenariats et encourager les cinéastes à adopter Sora.

« OpenAI a une stratégie délibérée de collaboration avec l’industrie par le biais d’un processus de déploiement itératif – en déployant les avancées de l’IA par phases – afin d’assurer une mise en œuvre sûre et de donner aux gens une idée de ce qui se profile à l’horizon. Nous sommes impatients de poursuivre le dialogue avec les artistes et les créateurs », a commenté un porte-parole de la société.

La concurrence s’annonce rude. Meta, Google, mais également des start-up comme Pika ou Stability AI, développent des outils de génération de vidéo. Runway, l’un des leaders du marché, assure que son modèle le plus récent est déjà exploité par des studios de production et d’animation, notamment pour la prévisualisation et le storyboard.