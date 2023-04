Après la création d’une nouvelle société d’intelligence artificielle, baptisée X.AI, Elon Musk a récemment fait part, dans une interview accordée à Fox News, de son intention de vouer sa prochaine invention à la recherche de la « Vérité ».

« TruthGPT » : Elon Musk retourne sur le terrain de l’IA

Le directeur général de Tesla a affirmé avoir pour but de rivaliser avec des IA telles que GPT d’OpenAI, mais aussi des concurrents de taille comme Google et Microsoft. Il souhaite ainsi créer une « troisième option », un nouveau projet qu’il songe à nommer «TruthGPT». Un nouveau système d’intelligence artificielle avancée, et une alternative à ChatGPT dédiée à la recherche de la vérité autour de la nature de l’univers et de l’existence.

Bien conscient que son retard représente un énorme désavantage face à ses concurrents, l’homme d’affaires aurait acquis des milliers de processeurs graphiques et engagé des chercheurs qui travaillaient auparavant pour DeepMind, la division de Google dédiée à l’intelligence artificielle. Ces nouvelles initiatives pourraient faire partie de son plan visant à créer une application tout-en-un appelée X. Il a déjà entrepris de fusionner Twitter avec une entreprise du nom de X Corp. Le projet est encore gardé secret, mais une nouvelle fonctionnalité devrait prochainement faire partie du réseau social. En effet, Elon Musk avait déjà parlé d’offrir la possibilité aux utilisateurs de crypter leurs messages privés.

Une IA pour protéger l’humanité

Elon Musk n’a jamais caché sa préoccupation vis-à-vis des intelligences artificielles, et notamment la menace qu’elles peuvent représenter pour l’humanité. Plus précisément, le fait qu’elles pourraient être capables de contrôler ou d’altérer notre compréhension de la réalité et nous mentir à des fins politiques par exemple. En mars dernier, il signait une lettre ouverte, avec plusieurs centaines d’autres sommités du secteur des technologies, appelant à une pause de six mois dans le développement de modèles d’IA.

Durant son interview avec Fox News, il a à nouveau exprimé son inquiétude sur la manipulation de la vérité, volontaire ou non. Il a donc émis l’hypothèse qu’une intelligence artificielle qui est capable de comprendre la nature de l’univers et de l’humanité ne peut pas constituer une menace pour les Hommes. Il a appuyé ses propos en déclarant que les humains font partie intégrante de cet univers, impliquant que si l’IA comprend ce concept, elle ne tentera pas de détruire l’humanité. «TruthGPT» représenterait alors la voie la plus sûre vers la sécurité.