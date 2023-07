Anthropic, start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) fondée par des anciens de chez OpenAI, vient de dévoiler son nouvel agent conversationnel. Baptisé Claude 2, il est capable de résumer jusqu’à ...

Anthropic, start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) fondée par des anciens de chez OpenAI, vient de dévoiler son nouvel agent conversationnel. Baptisé Claude 2, il est capable de résumer jusqu’à environ 75 000 mots.

Claude 2 accessible aux États-Unis et au Royaume-Uni

Basée à San Francisco et fondée en 2021, Anthropic a récemment levé 450 millions de dollars pour une valorisation à 4,1 milliards de dollars. La start-up vient de dévoiler la nouvelle version de son IA conversationnelle. Basé sur un modèle de langage étendu, Claude 2 est comparable à Google Bard et à ChatGPT de par ses capacités à résumer, rechercher, répondre aux questions et coder.

L’IA a obtenu un score de 76,5 % dans la section à choix multiples de l’examen du barreau, contre 73 % pour sa version précédente. Lors d’un test de codage Python, Claude 2 a eu 71 % de bonnes réponses, contre 56 % pour son prédécesseur. Surtout, l’IA peut résumer jusqu’à 75 000 mots, contre 3 000 pour ChatGPT. Les utilisateurs peuvent saisir de grands ensembles de données et demander à Claude 2 des résumés sous la forme d’un mémo, d’une lettre ou d’une histoire.

Ces derniers mois, les modèles d’Anthropic ont été testés par des entreprises telles que Slack, Notion et Quora. La start-up a accumulé une liste d’attente de plus de 350 000 personnes demandant l’accès à l’API de Claude ainsi qu’à son offre grand public. Elle ouvre désormais l’usage de l’agent conversationnel, et de son API, à tous les utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il sera déployé globalement dans les prochains mois.

Une IA plus sécurisée, mais qui peut quand même halluciner

La sécurité est l’un des arguments les plus mis en avant par Anthropic. Claude 2 est deux fois plus performant pour donner des « réponses inoffensives » que son prédécesseur, assure la firme. Malgré cela, il reste sujet aux hallucinations comme le reste des modèles de l’industrie, c’est-à-dire qu’elle peut relater des faits totalement faux en les faisant passer pour véridiques.

« Il y a tellement d’inconnues qui subsistent, mais aussi de défis connus avec tous les modèles de langage dans le monde aujourd’hui. Aucun modèle linguistique n’est à 100 % à l’abri des hallucinations, et Claude 2 en fait partie », commente Daniela Amodei, qui a confondée Anthropic avec son frère.

La start-up était présente, aux côtés de Microsoft, d’OpenAI et de Google, à une rencontre organisée à la Maison Blanche par la vice-présidente Kamala Harris. La réunion portrait sur la régulation de l’IA ; la présence d’Anthropic aux côtés de ces trois géants démontre que l’entreprise est considérée comme un acteur très sérieux du secteur. Elle est soutenue financièrement par Zoom, Google ou encore Salesforce.

Depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, de nombreuses entreprises se sont lancées dans une course effrénée à l’IA générative. La technologie, dont le potentiel sur l’économie est colossal, présente aussi de nombreux dangers et sera soumise à une stricte régulation dans plusieurs parties du monde.