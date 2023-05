Anthropic, l’un des concurrents d’OpenAI, surfe sur l’engouement des investisseurs pour les intelligences artificielles génératives. L’entreprise a annoncé, mardi 23 mai, avoir levé plus de 450 millions de dollars. Le ...

Anthropic, l’un des concurrents d’OpenAI, surfe sur l’engouement des investisseurs pour les intelligences artificielles génératives. L’entreprise a annoncé, mardi 23 mai, avoir levé plus de 450 millions de dollars. Le grand modèle de langage de l’entreprise, baptisé Claude, doit s’inscrire dans un principe plus éthique que ses rivaux.

Anthropic a levé plus de 1,5 milliard de dollars en deux ans

Pour ce troisième cycle de financement, Spark Capital, un fonds d’investissement californien ayant déjà pris des parts dans Twitter et Coinbase, a mené le tour de table. Il était accompagné de Google, Salesforce, Zoom et des deux entreprises de capital-risque, Sound Ventures et Menlo Ventures. Depuis la création de l’entreprise en 2021, elle a levé plus de 1,5 milliard de dollars.

En mars dernier, Anthropic a lancé Claude, son intelligence artificielle, permettant de répondre à des questions de façon textuelle ou de générer du code. Le modèle de langage a été pré-entraîné sur 52 milliards de paramètres, soit trois fois moins que ChatGPT 3. Il est pourtant plus performant que son rival à en croire l’entreprise. Le 11 mai dernier, Anthropic a mis à jour son intelligence artificielle : les utilisateurs peuvent désormais écrire des requêtes de plus de 75 000 mots (contre 3 000 pour ChatGPT). Dans une vidéo sur Twitter, le roman Gatsby le magnifique a été passé à la moulinette de Claude avec une seule phrase modifiée. L’erreur aurait été repérée en seulement 22 secondes.

Dans un communiqué, Dario Amodei, PDG d’Anthropic, a déclaré « Le nouveau financement soutiendra la recherche et développement sur l’IA. Notre équipe se concentre sur des techniques (…) qui permettent aux systèmes de mieux gérer les conversations problématiques, de suivre des instructions précises ». De manière plus générale, il souhaite que son entreprise soit plus « transparente sur les comportements et les limites » de son intelligence artificielle.

Pour y parvenir, l’entreprise devrait employer davantage de personnel. Elle vient d’annoncer la création d’un bureau à Londres pour pouvoir s’exporter plus facilement en Europe.

Encore méconnus du grand public, Anthropic et Claude espèrent devenir rapidement populaires. L’entreprise peut pour ça compter sur ses soutiens financiers et notamment le plus important, Google, pour se faire connaître. À l’instar de Microsoft et ChatGPT d’OpenAI, Claude pourrait être intégré dans certains services du géant où Bard, l’IA générative maison, serait moins appropriée. Zoom, investisseur important d’Anthropic, a déjà fait ce choix en annonçant un partenariat le 19 mai pour intégrer Claude dans ses produits. Il peut traiter des documents, répondre à des questions, aider à la recherche, offrir un encadrement, prendre en charge des tâches administratives telles que répondre aux courriels ou encore hiérarchiser les tâches importantes.