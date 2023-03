Microsoft fait un pas de plus dans l’implémentation de ChatGPT dans ses outils. Ce lundi 6 mars, Microsoft a dévoilé Dynamics 365 Copilot, une solution basée sur l’agent conversationnel d’Open AI. Elle offre un soutien dans les tâches de gestion pour les professionnels du marketing.

Copilot sera disponible sans surcoût dans les prochaines semaines

Après avoir introduit ChatGPT dans Bing pour tenter de concurrencer Google, Microsoft souhaite désormais s’attaquer aux marchés des applications d’entreprises comme Oracle, Salesforce ou encore SAP. Dynamics 365 Copilot permet aux professionnels de gagner du temps en réduisant leurs tâches répétitives comme la prise de notes, la saisie de données, la rédaction du compte rendu d’une réunion, l’écriture d’un mail à un client…

Copilot dans Dynamics 365 Customer Insights et Marketing sert à créer des suggestions de segmentation de clientèle que les professionnels n'auraient peut-être pas envisagées. Les spécialistes peuvent également obtenir des idées pour des campagnes d'e-mailing. L’intelligence artificielle se basera sur l’ensemble des campagnes, objectifs et produits existants pour fournir ses nouvelles idées.

Côté e-commerce, Dynamics 365 Business Central créera des listes de produits en détaillant leurs attributs dans leur description. Copilot sera capable de décrire leur couleur, leurs matériaux, leur taille pour ensuite les afficher en ligne. L’IA adaptera le ton, le format et la longueur des informations à la demande du professionnel.

Les techniciens du service clientèle pourront quant à eux utiliser Dynamics 365 Sales et Viva Sales pour répondre automatiquement aux clients. Copilot rédige ses réponses en se basant sur l’historique des conversations par courriel et par conversation Teams. Si un professionnel et un client font une réunion, l’IA crée également un résumé de celle-ci. Elle sera capable de reprendre les détails du vendeur, tels que des informations sur les produits, les prix.

Redmond a décidé de ne pas s’arrêter simplement à l’optimisation des tâches répétitives. Avec l’aide de Copilot, Microsoft Supply Chain signale les problèmes externes pouvant impacter les chaînes de productions comme la météo, le contexte économique et géographique. L’IA visualise les commandes affectées par un manque de ressources ou un problème de transport. À chaque perturbation potentielle, Copilot pourra envoyer un courriel automatiquement pour alerter les partenaires des entreprises.

Microsoft prévient ses utilisateurs de toujours vérifier les actions de l’intelligence artificielle. « À l’instar d’un humain ou de ChatGPT, Copilot peut parfois donner des informations erronées » indique l’entreprise.

Disponible depuis le 6 mars en avant-première, Microsoft affirme que Dynamics 365 Copilot sera inclus dans les licences déjà existantes sans surcoût d’ici quelques semaines. Redmond a également indiqué que sa prochaine série d'annonces sur l'IA, prévue pour le 16 mars, concernera la « productivité au travail ».