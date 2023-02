Microsoft s’apprêterait à faire la démonstration de son IA Prometheus, basée sur un modèle d’OpenAI de nouvelle génération, dans ses logiciels Word, PowerPoint et Outlook. Clairement, l’année 2023 sera celle de l’intelligence artificielle pour la firme de Redmond, qui compte bien garder l’avance qu’elle vient de prendre sur Google dans ce domaine.

Une démonstration prochaine

L’intégration de la nouvelle IA de type ChatGPT, baptisée Prometheus, à Bing et à Edge n’est que le début. Microsoft semble bien décidée à capitaliser sur son investissement massif de 10 milliards de dollars dans OpenAI. Selon The Verge, qui a pu s’entretenir avec des personnes en interne, l’entreprise devrait prochainement montrer comment cette technologie va transformer ses applications de productivité présentes dans la suite Office, et plus particulièrement Word, PowerPoint et Outlook.

Il y a peu, Microsoft annonçait l’intégration de GPT à son application destinée aux commerciaux Viva Sales, qui va permettre de générer des réponses par e-mails de manière automatisée. Outlook devrait se doter d’une fonctionnalité similaire, ainsi que d’une amélioration de ses fonctions de recherche. Word devrait, de son côté, intégrer un outil pour optimiser l’écriture des utilisateurs. De manière globale, l’entreprise souhaite que son modèle d'IA soit capable de générer du texte à l'aide de simples invites dans ses applications Office.

L’objectif est clair : devancer Google

La présentation de la nouvelle version de Bing a été avancée par Microsoft pour devancer Google, qui a organisé une conférence ce 8 février. Elle devait normalement avoir lieu à la fin du mois. Maintenant que la première bataille a été remportée par la firme de Redmond, elle veut prendre de l’avance en intégrant l’IA à ses outils de productivité. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, tient en effet à ce que l’entreprise soit considérée comme un leader en matière d'IA, et ne veut absolument pas louper le coche comme cela a été le cas dans le secteur du smartphone.

De son côté, Google a fait l’objet de nombreuses critiques suites à la présentation de son alternative à ChatGPT, Bard, et à l’annonce de son implémentation prochaine dans son moteur de recherche. En interne, les employés regrettent que leur PDG, Sundar Pichai, se soit autant précipité pour dévoiler son IA car, au final, sa démonstration a été beaucoup moins ovationnée que celle de la grande rivale Microsoft.