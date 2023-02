Quelques heures après que Microsoft ait annoncé l’intégration de ChatGPT à Bing, Google riposte avec un événement présentant ses dernières avancées en matière d’intelligence artificielle (IA) et de recherche. L’occasion pour la firme de Mountain View de montrer les capacités de son nouveau chatbot Bard, qui sera intégré à Google Search.

Bard arrive dans Google, mais on ignore quand

Cela ne fait pas l’ombre d’un doute, cette conférence a été organisée par Google en réponse à Microsoft. L’entreprise a mis l’accent sur les capacités décuplées de son moteur de recherche grâce à l’intelligence artificielle, et notamment sur l’incorporation de Bard, qu’elle a présenté ce 7 février.

Basé sur son modèle de langage étendu LaMDA, Bard sera bientôt intégré (aucune date n’a été dévoilée) au moteur de recherche de l’entreprise, lui permettant de donner des réponses beaucoup plus nuancées, précises et complètes aux requêtes. Par exemple, il pourra expliquer les pour et les contre d’acheter un véhicule électrique, ou encore planifier un voyage dans son intégralité. Comme GPT sur Bing, il se présentera sous forme de chat.

Avec son intelligence artificielle, Google veut mettre également en avant ce qu’elle appelle les NORA (No One Right Answers), c’est-à-dire le fait qu’il existe souvent plusieurs réponses à une seule question. Tandis que le moteur de recherche répond à une requête de manière simplifiée, il pourra donner des explications diverses avec des points de vue différents dans les résultats de recherche, avec l’objectif de « montrer la situation dans son ensemble », a expliqué Prabhakar Raghavan, vice-président de Google. L’entreprise n’a pas spécifié quand cette fonctionnalité serait déployée, et assure que Bard est actuellement testé de manière très limitée, Google attend les retours afin de l’améliorer.

Maps et Search s’étoffent grâce à l’IA

Si l’événement était l’occasion pour Google de répondre à Microsoft avec Bard, elle en a également profité pour présenter ses dernières avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle, et annoncer des nouveautés prochaines sur Search et Maps.

Ainsi, Google Translate sera bientôt en mesure de montrer un contexte supplémentaire concernant certains mots ou expressions. Google a donné un exemple de la façon dont cette fonctionnalité pourrait être utile : si l’on essaye de trouver la bonne traduction pour le mot « novel », qui, en anglais, peut faire référence à un livre ou à quelque chose d'original. Cette fonctionnalité sera disponible en anglais, français, allemand, japonais et espagnol dans les semaines à venir.

La fonction Multisearch, qui permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches en utilisant à la fois du texte et des images, est désormais disponible partout dans le monde. Google annonce également que sa variante baptisée « Multisearch near me », permettant de rechercher un endroit directement depuis une photo ou une vidéo sur smartphone, sera accessible dans les prochains mois.

La vue immersive dans Google Maps, qui combine une vue en 3D d'une certaine zone avec des informations spécifiques comme le trafic et la météo, est désormais déployée dans cinq villes : Londres, Los Angeles, New York City, San Francisco, et Tokyo. Elle le sera à plus grande échelle dans les prochains mois. De même, Google a présenté Search with Live View, qui permet d'en savoir plus sur des lieux spécifiques en les visualisant avec l'appareil photo de son smartphone grâce à la réalité augmentée. Cette technologie est également exploitée dans la fonction Indoor Live View, qui superpose des indications en réalité virtuelle pour aider à s’orienter dans des bâtiments et des lieux difficiles d'accès.

Enfin, Google a introduit plusieurs fonctionnalités à Maps pour les conducteurs de véhicules électriques, avec des suggestions d'arrêts pour recharger sa voiture, un filtre pour les stations de charge « très rapides », ainsi que l’indication de lieux équipés de stations de recharge comme les centres commerciaux par exemple.

Microsoft contre Google : début d’une nouvelle guerre entre les deux géants ?

À travers cet événement, Google a tenu à rappeler être l’une des « pionnières » en matière d’intelligence artificielle. Prabhakar Raghavan a d'ailleurs insisté sur le fait que les recherches de l’entreprise dans ce domaine étaient effectuées de manière responsable. Il a notamment précisé que Google était l’une des seules sociétés à avoir rédigé une charte éthique sur l’utilisation de l’IA.

Bien sûr que le géant américain est l’un des leaders mondiaux dans cette discipline, mais force est de constater qu’il a été pris de court par l’ascension de ChatGPT et, parallèlement, de Microsoft qui a largement investi dans OpenAI. Pour l’heure, il est difficile de se faire une idée des capacités offertes par Bard comparé à GPT, d’autant plus que la démonstration de l’IA a été bien moins complète que celle de Microsoft, qui propose déjà la nouvelle version de son moteur de recherche en accès limité.

Il est toutefois important de préciser que Google dispose d’une base d’utilisateurs colossale sur Search. En y intégrant Bard, l’outil sera mis à disposition de plus d’un milliard de personnes. Les deux géants de la Silicon Valley vont se livrer une importante bataille autour de l’IA générative et des moteurs de recherche. Une bataille dans une guerre qu’on pensait depuis longtemps remportée par Google.