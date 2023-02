C'est officiel : Google a annoncé le 6 février 2023 que l'outil Apprentice Bard serait son nouveau robot conversationnel. La firme de Mountain View devrait le déployer dans les semaines à venir. Bard devrait être un concurrent direct de ChatGPT, le chatbot mis au point par OpenAI, très médiatisé depuis plusieurs mois.



Alerte rouge chez Google depuis plusieurs semaines

Avec la sortie de ChatGPT en novembre 2022, le secteur de l'intelligence artificielle a franchi un nouveau cap, celui de proposer un logiciel capable de susciter un fort engouement auprès de la population. Google, conscient d'être passé à côté de quelque chose, a tiré la sonnette d'alarme à la fin de l'année 2022.

Dans le cadre du plan « Code Rouge », Sundar Pichai, directeur général de la société, a réuni toutes ses équipes IA et R&D afin qu'ils s'associent pour trouver une solution pouvant lutter face à l'outil d'Open AI. Pendant plusieurs semaines, Google a testé plusieurs modèles de langage. Aujourd'hui, le géant technologique semble avoir trouvé celui qui lui convient.

CNBC annonçait dans le courant du mois de janvier 2023 que le géant technologique avait jeté son dévolu sur Apprentice Bard. Ce robot conversationnel est alimenté grâce au modèle de langage développé par la firme de Mountain View, LaMDA. Contrairement à son rival ChatGPT, Bard aurait la particularité de pouvoir prendre en compte les actualités récentes, là où l'outil d'Open AI se limite à des informations datant au plus tard de 2021.

Apprentice Bard pour concurrence ChatGPT, mais pas pour tout de suite

Dans un billet de blog, Google confirme que Apprentice Bard sera le chatbot qui visera à concurrencer ChatGPT. Sundar Pichai précise que « Bard a pour ambition de combiner l'étendue des connaissances du monde avec la puissance, l'intelligence et la créativité de nos grands modèles de langage. Il s'appuie sur les informations du Web pour fournir des réponses actualisées et de haute qualité ».

Ce modèle devrait être intégré dans Google Search très prochainement. Cette intégration répondrait à la volonté de Microsoft de se servir de ChatGPT pour doper son moteur de recherche Bing. La firme de Satya Nadella soutient OpenAI depuis plusieurs années et exploite ses outils pour améliorer les services qu'elle propose. Dans le but de soutenir le spécialiste de l'intelligence artificielle, Microsoft a investi près de 10 milliards de dollars en 2023.

Si Google se réjouit d'avoir trouvé un concurrent sérieux à ChatGPT, la firme préfère prendre son temps. Elle aurait la capacité de déployer Bard en quelques jours afin que l'outil soit fonctionnel pour tous. Toutefois, Google considère qu'elle doit encore tester le chatbot pour éviter un maximum de biais algorithmiques et d'erreurs qui décrédibiliserait sa solution.

Des tests sont d'ores et déjà effectués en interne et des testeurs externes sont choisis méticuleusement par l'entreprise. « Nous combinerons les avis externes avec nos propres tests internes pour nous assurer que les réponses de Bard atteignent un niveau élevé de qualité, de sécurité et d’ancrage dans les informations du monde réel », ajoute Google. C'est à la fin de ces tests que Bard serait opérationnel, et ce serait pour « bientôt », conclut Sundar Pichai.