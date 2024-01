Google présente les changements qui seront prochainement apportés à son moteur de recherche et à Android pour se plier aux règles du Digital Markets Act (DMA). Les services considérés comme contrôleurs d’accès dans le cadre de la loi ont jusqu’au 7 mars pour se mettre en conformité.

Certaines fonctionnalités de Google Search vont disparaître

Le statut de contrôleur d’accès s’applique aux plateformes revendiquant plus de 45 millions d’utilisateurs actifs mensuels et dont la capitalisation boursière dépasse 75 milliards d’euros. Vingt-deux produits appartenant à Google, Apple, Microsoft, Meta, Amazon et ByteDance sont concernés. Ils vont devoir se soumettre à de nouvelles mesures strictes, qui visent à garantir un paysage concurrentiel sain à l’échelle européenne.

Pour la firme de Mountain View, cela consiste notamment à traiter les services et produits concurrents de la même manière que les siens dans les résultats de recherche. De même, les utilisateurs professionnels de ses plateformes devront être autorisés à accéder aux données qu’ils génèrent en les exploitant. « Nous avons commencé à tester et à déployer un certain nombre de changements dans nos produits afin de nous préparer à l’avenir », annonce Google dans un billet de blog.

Les utilisateurs européens de Google se verront présenter une bannière de consentement supplémentaire. Celle-ci leur demandera s’ils acceptent que leurs données soient transférées entre différents services de l’entreprise à des fins de personnalisation publicitaire.

Les résultats de recherche sur Search vont également être modifiés. Davantage de liens vers des sites de comparaison seront proposés, Google étant proscrite de mettre en avant son propre comparateur. Une pratique qui lui a déjà valu une très lourde amende de 2,4 milliards d’euros de la part des autorités européennes.

« Pour des catégories telles que les hôtels, nous commencerons également à tester un espace dédié aux sites de comparaison et aux fournisseurs directs afin d’afficher des résultats individuels plus détaillés, notamment des images, des classements par étoiles, etc. », poursuit la firme de Mountain View. Des fonctionnalités de Search comme Google Flights, qui permet de recherche des vols, seront supprimées.

Sur Android, un choix de moteur de recherche plus équitable

Google annonce aussi l’arrivée des « choice screens », une fonction permettant aux utilisateurs de choisir plus équitablement un moteur de recherche. Cette nouveauté sera prochainement déployée sur Android, ainsi que sur l’application et le desktop Chrome sur iOS.

Ces mises à jour interviennent alors que vingt-quatre entreprises concurrentes des GAFA se sont insurgées de leur inaction à l’approche du DMA. Dans une lettre ouverte, elles ont dénoncé le fait de ne pas avoir été consultées par les contrôleurs d’accès concernant leurs mesures de mise en conformité.

Les services s’exposeront des amendes allant jusqu’à 10 % de leur chiffre d’affaires global en cas de non-respect de la loi. En amont de ses annonces, Google en a profité pour tacler le texte, affirmant qu’il risque de « réduire les choix offerts aux particuliers et aux entreprises en Europe ».