Google envisage de faire payer les fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) qui seront déployées dans son moteur de recherche. Une décision difficile à prendre pour l’entreprise, qui marquerait un changement de paradigme dans son modèle économique.

Un casse-tête pour Google

Ces fonctions seraient ajoutées aux offres premium et payantes de l’entreprise, rapporte le Financial Times. Une approche également adoptée pour le lancement de Gemini. En février, Google a ajouté Google One AI Premium à son abonnement grand public, permettant aux utilisateurs d’accéder au modèle dans des services comme Google Docs ou Gmail.

La firme de Mountain View cherche à s’adapter à un écosystème bouleversé par l’IA générative depuis le lancement de ChatGPT fin 2022. Inquiète de la portée de la technologie et de la montée en puissance de la concurrence, elle développe depuis des solutions afin de l’intégrer à activité principale.

Lors de la conférence I/O en mai 2023, Google a présenté une expérience de recherche optimisée par l’IA, la décrivant comme l’avenir de Search. Force est de constater qu’en près d’un an, très peu de changements ont été apportés au moteur de recherche, bien que des tests soient en cours.

Cette hésitation s’explique par le dilemme qui se pose à Google. Ajoutée à la plateforme, l’IA génère des réponses récupérées sur les sites Internet, tout en haut de l’interface. En conséquence, les utilisateurs sont moins enclins à cliquer sur les liens, tandis que les publicités sont potentiellement moins visibles. La société craint d’affecter son activité publicitaire en déployant l’IA, alors qu’elle compte pour plus de la moitié de ses revenus globaux.

Compenser le coût exorbitant de l’IA

En facturant certaines fonctionnalités, Google pourrait contrebalancer une potentielle perte de bénéfices. Il s’agirait toutefois d’une première, tous les outils de Google Search étant disponibles gratuitement depuis sa création. Les dirigeants n’ont pas encore pris de décision définitive.

De même, une offre payante permettrait à Google de compenser le coût exorbitant de l’IA, chaque recherche alimentée par la technologie nécessitant une importante puissance de calcul.

« Nous continuons à améliorer rapidement le produit pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs. Nous ne travaillons pas sur une expérience de recherche sans publicité et nous n’envisageons pas de le faire. Comme nous l’avons déjà fait à maintes reprises, nous continuerons à développer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services premium afin d’améliorer nos offres d’abonnement sur l’ensemble de Google », a commenté Google, sans donner plus de détails.