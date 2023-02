Google semble s’être lancée dans une course effrénée pour ne pas être prise de cours par Microsoft dans le domaine de l’intelligence artificielle. Après son bilan trimestriel, la firme de Mountain View a annoncé la tenue d’un événement dédié à l’IA et son moteur de recherche, et a, parallèlement, investi dans une start-up qui développe une alternative à ChatGPT.

Google a peur de Microsoft

La sortie de ChatGPT en décembre dernier a été un véritable succès, à tel point que l’outil a battu le record de la croissance la plus rapide du nombre d’utilisateurs. Au vu de ce constat, Microsoft a décidé de réinvestir dans OpenAI, l’entreprise qui a conçu le chatbot, à hauteur de 10 milliards de dollars.

La firme de Redmond a de grands plans pour l’IA conversationnelle. Souhaitant l’intégrer à sa suite Azure, elle a annoncé son arrivée dans Microsoft Teams Premium, une version payante de la messagerie professionnelle, ainsi que dans son application Viva Sales. Elle ne compte pas s’arrêter là et veut exploiter les immenses capacités de ChatGPT dans son moteur de recherche Bing, ce qui lui permettrait de donner des réponses bien plus intelligentes.

Depuis plusieurs semaines, Google s’inquiète grandement de la percée de cette technologie, à tel point qu’une alerte rouge a été décrétée en interne : le géant des moteurs de recherche craint de se faire devancer par l’immense potentiel de la technologie d’OpenAI, et il s’apprête, déjà, à riposter.

Une annonce importante dès cette semaine

Lors de l’annonce des résultats trimestriels d’Alphabet, maison mère de Google, ce jeudi 2 janvier, cette dernière a fait savoir qu’elle misait désormais sur l’intelligence artificielle, dans un contexte où une immense pression sur ses activités publicitaires est exercée. Ainsi, la division DeepMind d’Alphabet va intégrer Google et quitter la branche « Other Bets ». Ce changement de rapport « reflète l'orientation stratégique de DeepMind pour soutenir chacun de nos segments », a expliqué Ruth Porat, responsable des finances d'Alphabet.

Sundar Pichai, son PDG, a quant à lui déclaré que l’entreprise prévoyait de déployer « très bientôt » son modèle de langage LaMDA, accompagné de composants dédiés à la recherche. Peu de temps après, Google a annoncé un événement qui aura lieu ce 8 février depuis Paris et qui sera retransmis sur YouTube. Il portera sur « l’utilisation de la puissance de l'IA pour réimaginer la façon dont les gens recherchent, explorent et interagissent avec l'information, rendant plus naturel et plus intuitif que jamais le fait de trouver ce dont vous avez besoin ».

Il y a peu de place pour le doute : cet événement devrait porter sur une concurrence à ChatGPT, et plus particulièrement à l’intégration d’un modèle de langage à Google Search. Selon le média CNBC, l’entreprise teste en interne un chatbot appelé « Apprentice Bard », ainsi que de nouveaux modèles de bureau de recherche qui pourraient être utilisés dans un format de questions-réponses.

Google investit dans une alternative à ChatGPT

En amont, Google a annoncé un investissement de 400 millions de dollars dans la start-up Anthropic. Cette dernière travaille sur une IA conversationnelle baptisée Claude qui devrait être dévoilée dans les prochains mois. Cette alliance devrait permettre au géant du Web d’accéder à Claude, tandis qu’Anthropic pourra exploiter les ressources de cloud computing de Google.

La firme de Mountain View, peut-être pour la première fois de son histoire, voit la concurrence dans le secteur des moteurs de recherche s’intensifier. L’arrivée d’une technologie comme ChatGPT sur Bing serait un véritable coup de massue pour Google, mais elle dispose elle aussi d’un modèle de langage avancé. Cependant, celui-ci n’a pas encore été dévoilé au grand public, et on ignore où se situe son niveau par rapport à GPT-3.5 (sur lequel est basé ChatGPT), qui semble être le modèle le plus puissant aujourd’hui.

Lors des prochains mois, il va sûrement falloir s’attendre à voir les deux moteurs de recherche proposer de nouvelles fonctionnalités avancées et alimentées par l’intelligence artificielle, les faisant passer dans une nouvelle dimension.