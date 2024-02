Après plus d’un an à accélérer drastiquement ses efforts en interne, Google est prêt à concurrencer ses deux principaux rivaux dans l’intelligence artificielle (IA) générative, OpenAI et Microsoft. La firme de Mountain View dit adieu à Bard et accueille Gemini, un modèle qui va également être proposé via une souscription payante.

La sortie de ChatGPT a entraîné une course effrénée à l’IA générative. Google, qui développait des technologies similaires en interne depuis plusieurs années, a été pris de court par son succès fulgurant. Une situation exacerbée par l’investissement de Microsoft, sa concurrente dans divers secteurs, dans OpenAI. Le géant de la recherche en ligne s’est rapidement mis sur le pied de guerre, en réorganisant ses unités d’IA afin de rattraper son retard.

Ses efforts portent leurs fruits. L’IA conversationnelle Bard va être renommée Gemini, comme le grand modèle de langage (LLM) qui l’alimente, a indiqué la société dans un billet de blog. Elle va également être proposée en tant qu’application autonome sur Android, et au sein de l’application Google sur iOS. Gemini agit comme un assistant virtuel qui répond aux commandes vocales et textuelles.

La conception et le fonctionnement de telles technologies étant particulièrement coûteux, l’entreprise a aussi présenté une offre payante pour accéder à Gemini, baptisée Gemini Advanced. Pour 21,99 euros mensuels, les utilisateurs accéderont à Gemini Ultra, le modèle le plus performant de l’entreprise. Elle assure même qu’il est plus performant que GPT-4 dans plusieurs domaines comme le code. L’IA sera également incluse dans les logiciels de Google, comme Docs, Gmail ou encore Slides.

Gemini Ultra présente « une nouvelle expérience bien plus performante en matière de raisonnement, de suivi d’instructions, de codage et de collaboration créative », précise Sundar Pichai, PDG de Google. « Il peut être un tuteur personnel, adapté à votre style d’apprentissage. Il peut aussi être un partenaire créatif qui vous aide à planifier une stratégie de contenu ou à élaborer un plan d’affaires », continue-t-il.

L’offre de Google va directement entrer en concurrence avec Copilot de Microsoft et ChatGPT Plus d’OpenAI. DuetAI, la souscription de Google pour Workspace, change elle aussi de nom pour mettre en avant Gemini. Très clairement, la société en fait désormais son produit phare dans l’IA générative, et devrait également l’intégrer à son moteur de recherche.