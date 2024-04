Ce vendredi 26 avril, le géant de l’e-commerce chinois a été désigné comme grande plateforme en ligne (VLOP) dans le cadre du Digital Services Act (DSA). Il est donc tenu de respecter de nouvelles règles strictes visant à protéger ses utilisateurs au sein de l’Union européenne (UE).

Une évaluation des risques doit être menée au cours des quatre prochains mois

Cette annonce de la part de la Commission européenne était prévue. En mars, Shein indiquait à l’organe exécutif détenir 108 millions d’utilisateurs dans l’UE, bien au-delà du minimum requis de 45 millions pour être considéré comme une VLOP.

L’entreprise chinoise, qui vend ses propres produits, mais aussi ceux de tiers via sa marketplace, rejoint la liste de vingt-deux plateformes soumises à la réglementation. Pour commencer, la Commission exige que Shein réalise une évaluation des risques systémiques d’ici à quatre mois. Elle l’invite en outre à déployer plusieurs mesures pour renforcer la protection des utilisateurs, se montrer plus transparente avec les autorités et lutter plus ardemment contre les contrefaçons.

« Les services de la Commission surveilleront attentivement l’application des règles et obligations du DSA par la plateforme, notamment en ce qui concerne les mesures visant à garantir la protection des consommateurs et à lutter contre la diffusion de produits illégaux », indique l’instance dans un communiqué de presse.

Shein promet de coopérer avec la Commission

La désignation de Shein en tant que VLOP intervient dans un contexte tendu pour les services chinois. La semaine dernière, TikTok a été contrainte de suspendre le système de récompenses intégré à son application dérivée TikTok Lite. La Commission craignait l’impact d’une telle fonctionnalité pour les plus jeunes, et a agi en vertu du DSA pour asseoir son autorité.

Les pratiques de Shein ont été pointées du doigt à plusieurs reprises. En plus de son impact environnemental désastreux, la société est accusée d’avoir eu recours au travail forcé dans la région du Xinjiang, d’où est originaire la minorité opprimée des Ouïghours. En France, un projet de loi sur la fast fashion cible directement ce type de plateforme.

Dans une déclaration, Leonard Lin, responsable mondial des affaires publiques de Shein, se montre conciliant avec les régulateurs : « Nous partageons l’ambition de la Commission de faire en sorte que les consommateurs de l’UE puissent faire leurs achats en ligne en toute sérénité, et nous nous engageons à jouer notre rôle. Nous sommes également attachés aux principes de transparence et de responsabilité qui sont au cœur du DSA, comme en témoignent nos normes de gouvernance de la chaîne d’approvisionnement et nos engagements avec nos utilisateurs. Nous continuerons à travailler de manière constructive avec la Commission européenne afin de garantir un environnement sûr et conforme pour notre communauté en ligne ».

En cas de non-respect du DSA, les entreprises s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à 6 % de leur chiffre d’affaires. Temu, autre acteur chinois de l’e-commerce, devrait prochainement être désigné comme VLOP. Il compte 45 millions d’utilisateurs au sein de l’UE.