Longtemps considérer comme l’entreprise Tech la plus en pointe dans le secteur de l’intelligence artificielle, Google a raté le coche de l’IA générative grand public. L’entreprise cherche à refaire son retard. Afin d’optimiser ses efforts, elle a annoncé le 18 avril une nouvelle restructuration de ses équipes dédiées.

Nouvelle fusion

Dans une note adressée aux employés par Sundar Pichai, PDG de Google, la société révèle que toutes les équipes travaillant sur ses modèles d’IA seront unifiées au sein de la division DeepMind, dirigée par son cofondateur, Demis Hassabis. Arrivé lors du rachat de la start-up par Google en 2014, il continue à gravir les échelons. Cette initiative va entre autres permettre de regrouper la coûteuse puissance de calcul coûteuse nécessaire à l’entraînement et au fonctionnement des IA.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Il y a un an, l’entreprise faisait déjà fusionner ses équipes Google Brain et DeepMind. Si Google a longtemps dominé le secteur de l’IA générative, l’investissement de Microsoft dans OpenAI a totalement redistribué les cartes. La firme de Redmond a surpassé Google en termes de capitalisation boursière, tandis que ses produits d’IA sont, pour l’heure, jugés meilleurs.

Sundar Pichai, trop lent ?

L’approche de Sundar Pichai a également fait l’objet de critiques en interne, notamment au regard de la lenteur avec laquelle l’IA générative a été commercialisée par l’entreprise. Dans une enquête, le Financial Times révèle que cette lenteur est attribuée par certains à la structure fragmentée de Google, à la bureaucratie des grandes entreprises et à l’absence d’un plan cohérent à l’échelle du groupe.

Des reproches qui ne semblent pas être tombés dans l’oreille d’un sourd. Dans sa note, Sundar Pichai annonce la mise en place d’une nouvelle équipe chargée des plateformes et des appareils. Elle va comprendre le personnel développant le matériel et les logiciels d’Android, de Chrome, ainsi que la recherche et les photos. « Ces changements s’inscrivent dans la continuité du travail que nous avons effectué l’année dernière pour simplifier notre structure et améliorer la vélocité et l’exécution », indique le dirigeant.

Google renforce la sécurité de ses modèles

La restructuration entamée l’année dernière a tout de même permis à Google d’aller de l’avant. Elle a récemment lancé une nouvelle version de son puissant modèle Gemini 1.5 Pro. Google Bard est également devenu Gemini.

Son IA a toutefois fait l’objet de vives remontrances en ligne, après avoir fait preuve d’inexactitudes historiques. Ainsi, Sundar Pichai a aussi décidé de fonder une nouvelle équipe chargée de la sécurité. Elle mènera davantage de tests et d’évaluations de ses systèmes d’IA, une démarche visant à centraliser la responsabilité des modèles au sein d’une seule unité.