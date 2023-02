La direction de Google est bousculée en interne suite à la présentation considérée comme « précipitée » et « bâclée » de Bard, son alternative à ChatGPT.

Une présentation loupée

Depuis la sortie de ChatGPT, les dirigeants de Google sont très préoccupés par les IA génératives d’OpenAI, société largement soutenue par Microsoft. Craignant d’être surpassée, la firme de Mountain View a même décidé de changer ses plans pour essayer de contrecarrer ceux de Microsoft avec l’IA conversationnelle. À vouloir aller trop vite, elle semble toutefois s’être brûlée les ailes…

Au lendemain de la présentation plébiscitée de la nouvelle version du moteur de recherche Bing par Microsoft, qui va intégrer la technologie sur laquelle est basé ChatGPT, Google a organisé sa propre conférence depuis Paris pour montrer les capacités de Bard et surtout, annoncé son incorporation à Search. L’événement ne s’est malheureusement pas passé comme prévu. De manière globale, la présentation du chatbot a déçu car elle était très brève, et elle a, en plus de cela, subi des couacs. Tandis que des internautes ont relevé une erreur dans les réponses de l’IA à propos du télescope James-Webb, une chercheuse présentant la technologie a oublié le smartphone qui allait être utilisé pour faire la démonstration d’une fonctionnalité de Bard.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l — Google (@Google) February 6, 2023

Les actions d'Alphabet, maison mère de Google, ont dégringolé de plus de 9 % en raison des inquiétudes suscitées par ChatGPT dans le secteur des moteurs de recherche, inquiétudes que Google peine à résorber.

Les employés de Google en désaccord avec la direction

Les investisseurs ne sont pas les seuls à être préoccupés. De nombreux employés du géant américain se sont rendus sur Memegen, une plateforme de génération de mèmes, pour critiquer la présentation de Bard, allant jusqu’à remettre en question les décisions du PDG Sundar Pichai. En effet, au mois de décembre, ce dernier assurait à son personnel ne pas vouloir prendre de risque inconsidéré en dévoilant une intelligence artificielle trop tôt, ce qui pourrait mettre à mal la réputation de l’entreprise. L’ascension de ChatGPT semble l’avoir fait changer d’avis.

« Le fait que Bard soit précipité dans la panique a validé la peur du marché à notre égard », indique par exemple un post. « Cher Sundar, le lancement de Bard et les licenciements ont été précipités, bâclés et myopes. S'il te plaît, reviens à une vision à long terme », peut-on lire sur une autre publication, qui a reçu de nombreux votes positifs de la part des employés. Cela démontre que le personnel de Google n’est pas d’accord, non plus, avec le licenciement massif de 12 000 personnes annoncé il y a quelques semaines.

Pour la première fois, Google est concurrencée dans son domaine de prédilection

Si Memegen est souvent utilisée par les « Googlers » pour se moquer des faux pas de l’entreprise, cette fois, le ton est moins léger, selon CNBC. Pour l’heure, les erreurs de Google lors de la présentation, ainsi que son incapacité à livrer un produit aussi prometteur que la nouvelle version de Bing, lui valent très cher d’un point de vue boursier.

L’agent conversationnel n’est, en outre, pas disponible pour les utilisateurs pour le moment, tandis que Microsoft propose déjà de tester son nouveau Bing. Le fait que Google soit concurrencé à ce point dans le domaine des moteurs de recherche ne présage rien de bon pour l’entreprise, d’autant plus si elle se rate de telle manière en essayant de prendre sa rivale de court. Visiblement, ses employés s’en rendent bien compte…