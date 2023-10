S’ajoutant aux premières rumeurs apparues en septembre, OpenAI serait en train de négocier avec plusieurs investisseurs afin de vendre les actions de ses salariés. Si l’entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle ...

S’ajoutant aux premières rumeurs apparues en septembre, OpenAI serait en train de négocier avec plusieurs investisseurs afin de vendre les actions de ses salariés. Si l’entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) réussit à boucler cette opération, elle serait valorisée entre 85 et 90 milliards de dollars.

Cap sur les 90 milliards de dollars de valorisation pour la start-up spécialisée dans l’IA générative

Actuellement valorisée à 29 milliards de dollars grâce à une levée de fonds opérée en avril dernier, l’entreprise dirigée par Sam Altman pourrait bien voir sa valeur tripler d’ici la fin de l’année. Elle va inciter ses employés détenant des actions à les revendre trois fois plus cher que ce qu’elles valent actuellement. Ainsi, l’entreprise ne serait pas obligée d’augmenter son capital afin d’engager un nouveau tour de table. Pour l’heure, l’identité des potentiels investisseurs n’a pas été dévoilée.

En dépassant les 80 milliards de dollars, OpenAI deviendrait l’une des start-up les mieux évaluées au monde. Seules ByteDance, la maison mère de TikTok, SpaceX, la start-up aérospatiale détenue par Elon Musk, et Shein, le détaillant chinois de mode en ligne, possédaient en mai 2023 des valorisations plus importantes à respectivement 225, 137 et 100 milliards de dollars.

Cette année, l’entreprise détenue à 49 % par le géant Microsoft devrait dépasser le cap du milliard de dollars de revenus annuel. Grâce à ses résultats en constante augmentation, OpenAI possède un argument de taille pour céder ses actions à prix d’or. Néanmoins, bien qu’elle réussisse à empocher près de 80 millions de dollars chaque mois, la société a dépensé des centaines de millions de dollars pour développer son robot conversationnel ChatGPT, son grand modèle de langage GPT-4, et son générateur d’images DALL-E 3.

OpenAI tente de se diversifier pour faire face à la concurrence

Si OpenAI avait pris de l’avance sur ses concurrents à la fin de l’année 2022, lors de l’avènement de l’intelligence artificielle générative, les géants technologiques à l’instar de Google, Meta ou encore Amazon ont rattrapé leurs retards. Pour se différencier de ses concurrents, elle multiplie ses efforts pour sécuriser ses modèles d’IA afin de rassurer ses clients, et continue de proposer de nouvelles fonctionnalités à ChatGPT, qu’elle considère comme son fer de lance.

Dans le futur, OpenAI prévoit de concevoir ses propres puces d’IA afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de fournisseurs comme Nvidia. Elle s’est également rapprochée de SoftBank et de Jony Ive, l’ancien responsable du design des produits Apple afin de lancer une filiale dédiée à la conception d’un smartphone centrée sur l’intelligence artificielle.