Starshield, version du réseau Starlink à usage militaire, a décroché son tout premier contrat auprès de l’US Space Force. À hauteur maximale de 70 millions de dollars, ce nouvel accord témoigne de la relation privilégiée entre SpaceX et le Pentagone.

Présenté en décembre 2022, Starshield est une version de Starlink qui fournit un « réseau satellitaire sécurisé pour les entités gouvernementales ». Dans ce sens, ses capacités sont distinctes de celles de Starlink, pensé pour les particuliers et les entreprises.

Le 1er septembre dernier, SpaceX et la Space Force se sont entendus sur un contrat d’un an plafonné à 70 millions de dollars, dont 15 millions ont été versés à l’entreprise avant la fin du mois. Le service devrait soutenir 54 « partenaires de mission » militaires dans les différentes branches du ministère de la défense, a détaillé un porte-parole de l’armée américaine à CNBC.

Dans le cadre de cet accord, SpaceX va offrir « le service Starshield de bout en bout via la constellation Starlink, les terminaux d’utilisateurs, les équipements auxiliaires, la gestion du réseau et d’autres services connexes », a-t-il continué.

L’octroi de ce contrat intervient après une période d’examen minutieux du rôle de SpaceX en Ukraine, où la société a fourni une connectivité Internet à l’armée dans ses efforts de défense contre les forces d’invasion de la Russie. Elon Musk a néanmoins refusé d’étendre la couverture de Starlink à la Crimée occupée par la Russie, rapporte une récente biographie sur le milliardaire.

Starlink needs to be a civilian network, not a participant to combat.

Starshield will be owned by the US government and controlled by DoD Space Force.

This is the right order of things.

— Elon Musk (@elonmusk) September 27, 2023