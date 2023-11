Sur X, anciennement Twitter, Elon Musk a démenti une information selon laquelle la division Starlink serait introduite en Bourse dès l’année prochaine. Un tel projet reste tout de même dans les petits papiers du milliardaire.

Des finances au vert

C’est un sujet évoqué depuis plusieurs années. En 2019, Musk suggérait une introduction en Bourse de sa constellation de satellites « d’ici à trois ans ». Si les conditions du marché ont été bouleversées entre-temps, il n’a pas abandonné cette idée, bien qu’elle ait été retardée. Il y a deux ans, il expliquait à ses employés qu’une cotation serait possible lorsque les flux de trésorerie de Starlink seraient raisonnablement prévisibles.

Début novembre, le dirigeant de SpaceX déclarait que l’entité avait atteint le seuil de rentabilité, suscitant immédiatement des réminiscences de ses propos passés. La rumeur s’est amplifiée quelques jours plus tard, lorsque Bloomberg a révélé que les ventes de Starlink pourraient générer près de 10 milliards de dollars dès 2024, surpassant les revenus issus de l’activité de lancements de l’entreprise.

Dans un autre article paru ce 15 novembre, le média a rapporté que SpaceX convoitait une introduction en Bourse de la division dès l’année prochaine. Pour se préparer, la société aurait déjà transféré les actifs de l’unité satellitaire dans une filiale à part entière, qui serait finalement cédée lors de l’opération. Elon Musk a rapidement démenti cette information.

Starlink pourrait être rendue publique aux alentours de 2025 ou 2026

Selon Justus Parmar, fondateur et PDG de la société de capital-risque Fortuna Investments, Starlink sera bel et bien introduite en Bourse. La direction de SpaceX devrait toutefois attendre davantage avant d’agir. « Je pense qu’il retirera Starlink, non pas l’année prochaine, mais peut-être en 2025, 2026. Il attend un certain niveau de stabilité ou de prévisibilité des revenus », a commenté l’expert auprès de Reuters.

Starlink compte plus de 5 000 satellites en orbite basse, dont la mission est d’apporter un réseau Internet haut débit dans les zones les plus reculées. Des milliers d’autres appareils vont les rejoindre au cours des prochaines années, lui permettant d’étendre sa couverture à d’autres parties du monde. En amont, SpaceX développe des lanceurs réutilisables et opère une capsule capable d’acheminer des astronautes jusqu’à la Station spatiale internationale. L’entreprise domine le secteur des lancements grâce à la fiabilité de son Falcon 9.

Le 17 novembre, elle devrait réaliser le deuxième vol test de Starship, la fusée lourde qui acheminera des humains sur la Lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA. L’entreprise est aujourd’hui valorisée à 150 milliards de dollars. Ainsi, une introduction de Starlink en Bourse agirait comme un puissant catalyseur pour l’industrie spatiale, estime Justus Parmar.