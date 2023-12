Amazon a partagé les résultats positifs des tests de ses deux prototypes de satellites Kuiper. Le géant de l’e-commerce est en bonne voie pour déployer sa constellation, qui viendra directement concurrencer Starlink de SpaceX.

Une technologie permettant une communication ultra-rapide

Les deux satellites ont été lancés au mois d’octobre par la fusée Atlas V de la United Launch Alliance (ULA), avec l’objectif de tester la technologie d’Amazon avant un déploiement à plus grande échelle. Ils ont réalisé avec succès plusieurs démonstrations de liaisons optiques inter-satellite (OISL), a annoncé la société.

Ce type de communication utilise des lasers infrarouges pour envoyer des données entre satellites en orbite. Les générations précédentes de cette technologie ne permettaient de relier que deux engins à la fois. Les appareils Kuiper, eux, pourront se connecter simultanément à de nombreux autres satellites spatiaux. Ils formeront ainsi un réseau maillé dans l’espace.

« Ce système est entièrement conçu en interne pour optimiser la vitesse, le coût et la fiabilité, et l’ensemble de l’architecture fonctionne parfaitement depuis le début », a confirmé Rajeev Badyal, vice-président de la technologie chez Kuiper, dans un communiqué. La technologie OISL équipe également les satellites de seconde génération de la constellation Starlink.

« La lumière voyageant plus vite dans l’espace qu’à travers le verre, le réseau laser orbital de Kuiper sera en mesure de transmettre des données environ 30 % plus rapidement que si elles parcouraient la même distance par des câbles terrestres en fibre optique », détaille l’entreprise. Ses satellites ont maintenu des liaisons de 100 gigabits par seconde sur une distance de plus de 620 miles (environ 1 000 kilomètres).

Premier lancement prévu en 2024 pour Kuiper

Le projet Kuiper d’Amazon, annoncé en 2019, consiste à apporter un réseau Internet par satellite aux zones les plus reculées du monde. À terme, la firme prévoit d’envoyer plus de 3 200 satellites en orbite basse. « Ces tests ont validé la dernière composante de l’architecture de communication avancée du projet Kuiper, et les résultats garantissent que les OISL seront opérationnels sur nos premiers satellites de production, dont le lancement est prévu pour le premier semestre 2024 », explique l’entreprise.

Pour assurer les lancements de sa constellation, Amazon a établi des contrats avec différents opérateurs, notamment Arianespace, United Launch Alliance et Blue Origin. Récemment, elle a également annoncé qu’elle aurait recours aux services de SpaceX, son concurrent direct.

La firme doit lancer la moitié des satellites avant 2026, afin de respecter les délais qui lui ont été imposés par la Commission fédérale des communications (FCC).