Amazon a finalement ravalé sa fierté et engagé SpaceX pour lancer ses satellites Kuiper en orbite. Pourtant, le passif entre Blue Origin, entreprise spatiale de Jeff Bezos, et la firme d’Elon Musk est lourd.

Trois lancements de satellites Kuiper dès la mi-2025

Le projet Kuiper d’Amazon, annoncé en 2019, consiste à apporter un réseau Internet par satellite aux zones les plus reculées du monde. Il ciblera les mêmes utilisateurs que Starlink de SpaceX, qui compte d’ores et déjà plus de 5 000 satellites en orbite et vise un chiffre d’affaires de 15 milliards de dollars en 2024.

Amazon a lancé ses deux premiers prototypes en octobre. La société a établi des contrats avec Blue Origin, Arianespace et United Launch Alliance pour 83 lancements, mais aucune des fusées impliquées n’a encore volé. Ariane 6 a ainsi subi de nombreux reports et devrait réaliser son premier test au courant de l’année 2024.

Afin de respecter les délais qui lui ont été imposés par la Commission fédérale des communications (FCC), c’est-à-dire de lancer la moitié des 3 236 satellites de la constellation avant 2026, Amazon a dû avaler son orgueil et se tourner vers SpaceX. L’entreprise domine actuellement le marché des lancements, grâce à sa fusée réutilisable et ultra-fiable Falcon 9. Les trois missions débuteront à la mi-2025.

« Les lancements supplémentaires avec SpaceX offrent encore plus de capacité pour soutenir notre calendrier de déploiement », confie Amazon. Dans une publication sur X, Elon Musk se félicite de « lancer des systèmes satellitaires concurrents sans favoriser » Starlink. Une démarche qu’il qualifie de « juste et équitable ». SpaceX récupère de nombreux contrats en raison des nombreux retards de ses concurrents. L’Union européenne l’a par exemple embauché pour lancer des satellites Galileo.

En concurrence depuis des années

Musk et Bezos ont chacun fondé leur entreprise spatiale au début des années 2000. SpaceX a pris une très grande longueur d’avance sur Blue Origin. L’année prochaine, la firme prévoit néanmoins de lancer pour la première fois New Glenn, une fusée de grande taille qui concurrencera SpaceX. Les deux entreprises sont déjà entrées en conflit par le passé, lorsque Blue Origin a réprimandé la NASA pour avoir sélectionné la fusée Starship de SpaceX en tant qu’alunisseur du programme Artemis.

En août, un fonds de pension détenant des actions d’Amazon a poursuivi la société et son conseil d’administration, affirmant que ces derniers avaient manqué à leurs devoirs en évitant d’engager SpaceX dans le cadre du projet Kuiper. Des allégations infondées, selon Amazon.