La petite fusée New Shepard s’apprête à reprendre du service après 15 mois de mise à pied. Bonne nouvelle pour Blue Origin, qui est prête à accélérer ses activités, selon Jeff Bezos.

New Shepard en attendant (encore New Glenn)

Lors d’un lancement pour un vol non habité en 2022, une panne est survenue en raison d’une tuyère du de moteur New Shepard qui a succombé à des températures de fonctionnement du moteur plus élevées que prévu, a conclu un rapport de la Federal Aviation Administration (FAA). Les débris de l’accident ont entièrement été contenus dans la « zone de danger désignée ».

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

New Shepard devrait revoler pour la première fois ce 18 décembre, mais Blue Origin a repoussé le lancement à plus tard dans la semaine « en raison d’un problème de sol que l’équipe est en train de résoudre ». La fusée va transporter 33 charges utiles scientifiques ainsi que des cartes postales rédigées par des étudiants. Le lanceur a amené des touristes spatiaux à la limite de l’espace à six reprises. Une réussite de ce nouveau vol pourrait signaler une reprise de cette activité.

Cela permettrait également à l’entreprise de se rapprocher de ses objectifs. Jusqu’alors, elle a peiné à mettre en œuvre ses programmes de vols spatiaux les plus ambitieux. Le développement de sa fusée New Glenn, plus grande, et de son moteur BE-4 a subi de nombreux retards, la plaçant loin derrière dans la course face à sa grande rivale, SpaceX. Comble de la situation, Amazon s’est tournée vers la firme d’Elon Musk pour lancer plusieurs satellites de sa constellation Kuiper, malgré les relations mouvementées entre l’homme d’affaires et Jeff Bezos.

Au début du mois, Dave Limp, vétéran d’Amazon, est devenu le nouveau directeur général de Blue Origin, dans le cadre d’un remaniement majeur de la direction.

Bezos donne le ton

Invité dans un podcast célèbre outre-Atlantique, Jeff Bezos a insisté sur la nécessité de l’entreprise à avancer plus rapidement. Il a d’ailleurs indiqué que son départ d’Amazon était en partie motivé par cette idée d’accélérer les opérations de Blue Origin. La firme a été sélectionnée par la NASA comme second alunisseur dans le cadre du programme Artemis. Là aussi, elle a été devancée par SpaceX.

« Nous allons devenir l’entreprise la plus décisive du monde. Nous allons devenir très performants dans la prise de risques technologiques appropriés et dans la prise de décisions rapides », a lancé le milliardaire. New Glenn, dont le premier vol est prévu l’année prochaine, entrera directement en concurrence avec SpaceX dans le secteur des lancements. Elle devrait d’ailleurs transporter de nombreux satellites de la constellation Kuiper en orbite.