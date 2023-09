Blue Origin, la compagnie aérospatiale de Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, va avoir un nouveau patron à l’orée de 2024. Le milliardaire américain a informé ses employés ce 25 septembre ...

Blue Origin, la compagnie aérospatiale de Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, va avoir un nouveau patron à l’orée de 2024. Le milliardaire américain a informé ses employés ce 25 septembre que Bob Smith, celui qui a fait grandir l’entreprise, prenait sa retraite. Dave Limp, qui va prendre la suite, va disposer d’un groupe mature, mais largement devancé par son rival SpaceX.

Blue Origin a bien grandi, mais trop lentement ?

Lorsqu’il est arrivé en 2017, Bob Smith avait sous ses ordres 850 employés dans l’État de Washington, le même qu’Amazon. Aujourd’hui Blue Origin compte 10 000 salariés et est présent dans sept États américains. Dans son message d’adieu aux équipes, révélé par CNBC, il a écrit « nous avons rapidement fait évoluer cette entreprise de ses racines de prototypage et de recherche vers une entreprise spatiale de grande envergure ».

Dans sa propre note, Jeff Bezos a lui aussi « félicité Bob » pour « la croissance et la transformation significatives » de Blue Origin sous sa direction. Le milliardaire américain a pu réaliser son voyage dans l’espace à bord de la fusée New Shepard en juillet 2021, la puissante New Glenn doit bientôt prendre du service, un moteur a été développé avec United Launch Alliance, co-entreprise des acteurs plus traditionnels Boeing et Lockheed Martin.

Bob Smith, venue d’une ancienne entreprise d’aérospatiale, Honeywell, a déclaré à ses équipes « nous avons la bonne stratégie ». Celle-ci pourrait se résumer avec la devise de Blue Origin, reprise par Smith pour signer son message : Gradatim Ferociter, du latin pour « graduellement, avec audace ». L’assurance du futur retraité n’est pas inutile. Malgré les accomplissements de ce grand acteur du New Space, les retards s’accumulent et l’ombre de SpaceX, né à la même période, s’étend.

L’entreprise de Jeff Bezos a connu quelques difficultés. La presse américaine s’est fait l’écho d’un management qualifié de toxique, avec beaucoup de turnovers. Côté business, des retards ont abouti à la perte de contrats avec le Pentagone, la NASA a signé un accord pour la fabrication d’un alunisseur, mais uniquement en guise de lot de consolation après la victoire de SpaceX sur ce dossier en 2021.

Les équipes vont devoir avancer rapidement…

Ce sont les défis auxquels devra répondre Dave Limp après 13 ans d’Amazon. Le vice-président senior des appareils grand public du géant de l’e-commerce fait figure de proche de son PDG actuel, Andy Jassy. Il est membre de la S-Team, un groupe de cadre supérieur en lien direct avec les dirigeants, dont Jeff Bezos à l’époque.

Dave Limp a notamment supervisé le travail sur Alexa, un projet tenant à cœur au fondateur de l’entreprise. Il a aussi dirigé les équipes de Kindle, Echo, la tablette Fire… Plus intéressant dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il a géré le projet Kuiper. Une constellation de satellites visant à concurrencer Starlink.

Jeff Bezos l’a présenté aux équipes de Blue Origin comme « un innovateur confirmé doté d’un état d’esprit axé sur le client ». Il a salué ses talents de gestion dans la « direction et le développement de grandes organisations complexes ». Il a enfin mis en exergue son « sens de l’urgence exceptionnel », sa capacité à aider ses équipes « à avancer très rapidement ». Une qualité utile pour s’embarquer dans une course bien entamée.