Unseenlabs, start-up se spécialisant dans la détection de navires depuis l’espace, clôture une levée de fonds « exceptionnelle » de 85 millions d’euros. Elle prévoit désormais d’optimiser sa solution en complétant sa constellation de satellites.

Lutter contre les activités maritimes illégales

Pour ce nouveau tour de table, la société a pu compter sur ses investisseurs historiques comme 360 Capital, Omnes, Bpifrance, le fonds régional Breizh Up et S2G Venture. De nouveaux venus « de premier plan » se sont joints à eux, notamment Supernova Invest, Isalt et Unexo.

« Cette opération, parmi les plus importantes dans le domaine spatial, confirme l’intérêt mondial porté à l’observation de la Terre et marque une nouvelle étape dans le développement d’Unseenlabs », écrit la société dans un communiqué.

Fondée en 2015 par les frères Clément et Jonathan Galic, Unseenlabs propose une technologie de surveillance maritime en détectant et géolocalisant les radiofréquences depuis l’espace. Sa solution s’adresse, entre autres, aux ONG, gouvernements en permettant de lutter contre les trafics, la piraterie ou la pêche illégale.

« La radiofréquence, c’est la première couche d’analyse de surveillance maritime, on a une vision exhaustive d’une très large zone, 100 à 1 000 fois plus grande qu’un satellite optique », expliquait l’année dernière Clément Galic à l’AFP. Les navires peuvent désactiver leur balise active intégrée pour disparaître des écrans de surveillance, détaille la société. Mais sa technologie électromagnétique lui permet de les suivre même dans ce cas de figure.

Plusieurs lancements prévus avant la fin 2025

« Ce financement va nous permettre d’accélérer notre croissance, notamment en développant de nouvelles solutions et en renforçant notre présence dans le secteur privé », déclarent les co-fondateurs de l’entreprise.

La start-up a lancé son premier satellite en 2019. Elle en compte actuellement onze en orbite, et prévoit de compléter sa flotte avec dix nouveaux appareils avant la fin de 2025. Les satellites BRO-12 et BRO-13 seront lancés à bord d’un Falcon 9 de SpaceX dans quelques jours dans le cadre de la mission Transporter-10.

Unseenlabs entend également allouer ses nouveaux fonds dans sa croissance internationale, notamment sur les marchés « américains, asiatiques et essentiels pour le secteur maritime ». De même, l’entreprise souhaite consolider son activité dans le domaine privé, dans des filières telles que « l’énergie offshore, les assurances et les armateurs ou l’intelligence économique ».

Visant à créer une base de données regroupant tous les navires à l’échelle mondiale, la start-up a levé un total de 120 millions d’euros depuis sa création.