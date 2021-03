SpaceX continue sur son rythme effréné. La firme d’Elon Musk a réalisé un nouveau lancement destiné à compléter sa constellation de satellites Starlink, permettant par la même occasion à la fusée Falcon 9 utilisée à cet effet d’établir un nouveau record.

Le lanceur Falcon 9 le plus capé de SpaceX

En effet, il s’agissait de la neuvième mission pour le lanceur B1051, qui, après avoir propulsé les 60 satellites en orbite basse, est donc venu se poser pour la neuvième fois sur la barge Of Course I Still Love You, une première pour un booster de SpaceX. À son actif, B1051 compte notamment la mission Demo-1, qui a permis de prouver la fiabilité de la capsule Crew Dragon avant les vols habités, ainsi que le lancement de satellites d’observation pour le compte du Canada. Son précédent vol datait du 20 janvier 2021.

Il s’agit d’une belle réussite pour SpaceX qui, au départ, prévoyait une durée de vie de dix lancements pour ses Falcon 9. Néanmoins, l’entreprise pourrait décider de faire voler ses lanceurs plus de fois s’ils le peuvent. La fusée phare de SpaceX, qui a signé son centième lancement réussi au mois de décembre 2020, prouve ainsi son impressionnante résistance et sa grande praticité malgré quelques incidents dont un très récent. Le 17 février, un booster Falcon 9 n’est en effet pas parvenu à se poser sur la barge de l’entreprise, car l’un de ses moteurs s’est éteint pendant le vol à cause d’une fuite de gaz chaud.

Le déploiement de Starlink continue

Ce nouveau lancement, réalisé depuis le Centre spatial Kennedy en Floride, intervient seulement quelques jours après la mission Starlink précédente. Deux autres sont en outre prévues avant la fin du mois de mars. Désormais, la constellation compte plus de 1 000 satellites, tandis que SpaceX dispose, pour le moment, de l’autorisation d’en lancer 12 000 en orbite autour de la Terre. Musk avait toutefois précisé vouloir en envoyer bien plus.

Grâce à ces satellites, l’entreprise spatiale souhaite apporter un réseau Internet haut débit à toutes les régions reculées du monde. La version bêta du réseau pour l’instant proposée aux États-Unis et au Canada enregistre de très bonnes latences, et Elon Musk a promis qu’elles allaient encore s’améliorer avant la fin de l’année. D’ailleurs, il sera bientôt possible de souscrire à un abonnement Starlink depuis la France.