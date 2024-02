SpaceX entretient une relation de plus en plus étroite avec les agences militaires et d’espionnage américaines. Une tendance qui devrait s’amplifier à l’avenir, alors que l’espace se mue en enjeu géopolitique majeur.

Un contrat classifié avec le gouvernement

En 2021, l’entreprise d’Elon Musk a conclu un contrat classifié d’1,8 milliard de dollars avec le gouvernement américain, révèle le Wall Street Journal. Les bénéfices issus de l’accord devraient, à terme, représenter une part importante de ses revenus totaux. Cette situation témoigne des liens croissants entre SpaceX et l’industrie militaire américaine.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

La société a déjà réalisé de nombreux lancements de satellites pour le compte de la Space Force, mais également celui du National Reconnaissance Office (NRO), l’une des 17 agences de renseignement des États-Unis. Fin 2022, elle annonçait également le lancement de Starshield, une version du réseau satellitaire Starlink spécialement pensée pour les gouvernements. Son premier partenaire n’est autre que le Pentagone.

SpaceX reste très discrète sur les activités de Starshield. Les offres d’emploi en lien avec le réseau requièrent une habilitation « top secret », ainsi qu’une expérience de travail avec le ministère de la défense et la communauté du renseignement. Terrence O’Shaughnessy, général de l’US Air Force à la retraite, joue un rôle prépondérant dans les opérations de Starshield. Il est décrit comme « vice-président du groupe des programmes spéciaux de SpaceX ».

Intérêt accru du secteur militaire pour l’espace

La société collabore avec des organisations de sécurité nationale depuis sa création. Dès 2002, elle remportait un contrat de lancement avec un client du renseignement américain dont l’identité n’a pas été révélée. Des liens qui sont de plus en plus resserrés. Grâce à la réutilisabilité de ses lanceurs, SpaceX est en mesure de lancer des satellites à une cadence que ses rivaux ne peuvent égaler. Les dirigeants des agences en partenariat avec l’entreprise louent sa technologie sophistiquée et son agilité.

Dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, l’espace est de plus en plus convoité par l’industrie militaire. La Chine a drastiquement accéléré ses efforts dans le domaine, tandis que la Russie travaillerait sur une arme nucléaire capable de cibler les satellites.

Toujours selon le Wall Street Journal, certains responsables américains privilégient désormais des essaims de satellites, qui peuvent rester en ligne lorsque d’autres systèmes tombent en panne, au détriment d’engins plus puissants dont la construction peut durer des années. Ils prévoient en outre un rythme soutenu de lancements de satellites dans les années à venir. Des efforts qui pourraient impliquer SpaceX encore davantage.