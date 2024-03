La firme prévoit de vendre à d’autres entreprises sa technologie permettant à ses milliers de satellites Starlink de se transmettre des données dans l’espace à la vitesse de la lumière. Jusqu’alors, elle n’a jamais vendu de composants.

Maximiser les revenus pour financer Starship

C’est Gwynne Shotwell, présidente de SpaceX, qui a annoncé la nouvelle lors d’une conférence sur l’industrie des satellites. Les liaisons laser permettent à la constellation Starlink d’apporter une connexion haut débit dans le monde entier. Avec cette nouvelle offre, la société cible principalement les autres opérateurs de satellites.

Elle va ainsi pouvoir diversifier davantage ses revenus. Objectif, financer d’autres projets plus capitaux. SpaceX développe actuellement Starship, une fusée conçue pour être moins chère mais beaucoup plus puissante que son lanceur phare Falcon 9. Son troisième test a eu lieu la semaine dernière ; s’il a s’agit du plus réussi jusqu’alors, le véhicule a été perdu lors de son retour sur Terre.

Shotwell estime que le prochain essai de Starship aura lieu dans six semaines environ, rapporte Bloomberg. En revanche, le lanceur ne devrait transporter aucun satellite Starlink, une possibilité qui était pourtant envisagée. Elle espère, avant la fin de l’année, que l’engin sera en mesure de lancer des satellites, et que la fusée et le lanceur seront récupérables.

Culminant à 120 mètres de hauteur, Starship sera la fusée la plus puissante jamais construite. Elle a été sélectionnée en tant qu’alunisseur dans le cadre de la mission Artemis de la NASA, tandis qu’Elon Musk ne cesse de répéter qu’elle permettra à l’être humain de devenir une espèce « multiplanétaire ».

Une mission inédite dès l’été pour SpaceX

Outre la lourde tâche de concevoir Starship, SpaceX travaille également sur la mission privée Polaris Dawn. Prévue pour cet été, elle vise à réaliser la première sortie extra-véhiculaire dans l’espace à l’aide d’une combinaison spatiale développée par SpaceX. Le milliardaire Jared Isaacman sera de la partie, lui qui a commandé la mission Inspiration4, durant laquelle quatre civils se sont rendus en orbite terrestre pour la première fois.

Starlink a franchi le seuil de rentabilité à la fin 2023. Depuis, les rumeurs vont bon train concernant une possible entrée en Bourse de l’unité. Bret Johnsen, son directeur financier, a indiqué qu’une telle opération n’était pas prévue cette année. Des propos repris par Shotwell. Selon la présidente, Starlink se concentre avant tout sur l’amélioration de l’offre, notamment la vitesse de transmission.

Elon Musk, fondateur et PDG de SpaceX, faisait savoir sur X dès le mois de novembre que Starlink ne serait pas introduite en Bourse en 2024.