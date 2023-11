Starlink, la constellation de satellites de SpaceX visant à fournir un réseau Internet haut débit, a franchi le seuil de rentabilité. Cette étape symbolique témoigne de la bonne santé de l’entreprise spatiale, dont la valorisation atteignait les 150 milliards de dollars cet été.

Une success story Elon Muesque

Avec ses premiers satellites lancés en 2019, Starlink a pour vocation d’apporter une connexion Internet aux régions les plus reculées au monde. La constellation compte aujourd’hui près de 5 000 appareils et poursuit son expansion dans le monde. Elle est considérée comme une véritable alternative pour accéder à Internet dans les zones rurales. En 2022, son trafic a doublé et elle comptait plus d’un million d’utilisateurs actifs à la fin de l’année.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

« Nous sommes ravis d’annoncer que Starlink a atteint son seuil de rentabilité ! Un excellent travail de la part d’une équipe formidable », s’est enthousiasmé Elon Musk, PDG de SpaceX, dans une publication postée sur X. La cadence de lancements de l’entreprise avec sa constellation, permise par la fiabilité et la réutilisabilité de sa fusée Falcon 9, est impressionnante. « Starlink représente également la majorité de tous les satellites actifs et aura lancé la majorité de tous les satellites cumulés depuis la Terre d’ici l’année prochaine », s’est félicité le milliardaire.

Depuis peu, Starlink propose une offre spécialement pensée pour les gouvernements. Baptisée Starshield, elle fournit un réseau satellitaire sécurisé et a décroché son premier contrat il y a quelques semaines auprès de l’US Space Force pour un montant de 70 millions de dollars.

Une possible entrée en bourse

Elon Musk a fait de l’unité Starlink une source cruciale de revenus pour financer les projets à plus forte intensité de capital de SpaceX, tels que son lanceur ultra-lourd Starship. Ce dernier sera le vaisseau qui ramènera l’être humain sur la Lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA.

Starlink a vu son chiffre d’affaires multiplié par plus de six l’année dernière pour atteindre 1,4 milliard de dollars. La semaine dernière, l’homme d’affaires annonçait que son réseau soutiendrait les liens de communication à Gaza avec les « organisations d’aide internationalement reconnues ». Il avait également déployé Starlink en Ukraine pour venir en aide à l’armée du pays face à l’invasion russe.

En 2021, Musk évoquait la possibilité de séparer Starlink de SpaceX afin de l’introduire en bourse, une fois que ses flux de trésorerie seraient raisonnablement prévisibles. En atteignant le seuil de rentabilité, Starlink semble se rapprocher de cette éventualité.