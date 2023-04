Après un premier report, la fusée la plus puissante du monde a décollé depuis la starbase de SpaceX à Boca Chica, au Texas. Si tout ne s’est pas passé comme prévu, il s’agit d’une première concluante pour la firme d’Elon Musk.

Il s’agit de la priorité de SpaceX depuis que la capsule Crew Dragon a montré sa capacité à acheminer des astronautes jusqu’à la Station Spatiale internationale. La fusée Starship, propulsée par le booster Super Heavy, a pris son premier envol ce jeudi 20 avril.

Si tout ne s’est pas passé comme prévu, cela marque un pas en avant magistral pour SpaceX. Culminant à 140 mètres de hauteur, contre 53 mètres pour le Falcon 9, Starship détient un rôle primordial dans l’avenir de la conquête spatiale. Entièrement réutilisable, la fusée sera celle qui fera atterrir les prochains humains sur la Lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA. Elle est également considérée par Elon Musk comme un transporteur fiable pour aller jusqu’à Mars dans quelques années.

Son premier vol orbital, comprenant la fusée et son premier étage Super Heavy alimenté par 33 moteurs Raptor, avait été reporté ce lundi 17 avril à cause d’un problème sur une valve de pressurisation. Aujourd’hui, malgré un court arrêt du compte à rebours à 40 secondes, la fusée la plus puissante du monde a pris son envol pour son premier test.

Tout ne s’est pas passé parfaitement. Certains des moteurs du lanceur ont échoué et il est rapidement apparu évident que sa trajectoire n’était pas nominale. Un « démontage rapide non programmé » de la fusée a eu lieu pendant son ascension, l’empêchant d’accomplir sa mission qui consistait à atteindre l’orbite avant une séparation des deux étages.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!

Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023