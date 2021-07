Le lancement de la fusée New Shepard a franchi la dernière étape réglementaire. En effet, la Federal Aviation Administration (FAA) vient de donner son accord pour que la fusée de Blue Origin, une société de Jeff Bezos, puisse décoller pour l'espace avec un équipage humain. Après Richard Branson, Jeff Bezos ira donc dans l'espace le 20 juillet pour la toute première fois avec Blue Origin.

La fusée New Shepard de Blue Origin décollera le 20 juillet 2021

Ce mois de juillet 2021 est assez spécial pour le monde de l'aérospatial. Deux milliardaires auront été dans l'espace à seulement quelques jours d'intervalle, pour inaugurer les lancements à venir avec des touristes spatiaux. Virgin Galactic aura devancé Blue Origin de quelques jours, mais le débat n'est pas là. La Federal Aviation Administration a approuvé la licence de Blue Origin pour le lancement de son fondateur Jeff Bezos, et de trois autres passagers aux confins de l'espace le 20 juillet 2021.

La société concurrente de SpaceX et de Virgin Galactic se prépare à lancer son premier équipage humain à bord de sa fusée New Shepard. Le lancement aura lieu depuis un site désertique éloigné, à Van Horn, au Texas. La Federal Aviation Administration a délivré une autorisation valable uniquement jusqu'en août. Avant de donner leur feu vert, les experts de l'organisme de régulation ont passé de nombreuses heures à étudier le matériel et les logiciels de la fusée New Shepard.

Un mois de juillet très spécial pour l'espace

Dans un communiqué de presse publié le 12 juillet, Blue Origin a déclaré que : "New Shepard est prêt à être lancé". Le décollage est donc prévu pour le 20 juillet à 9 heures (heure de l'Est), avec une diffusion en direct sur YouTube dès 7h30. Ce lancement sera le 16ème décollage de New Shepard, mais le premier avec des humains. Le dernier lancement remonte à avril 2021. À l'époque, la société avait organisé un test similaire au lancement qui aura lieu mardi prochain, mais sans équipage.

Il y a quelques jours à peine, Virgin Galactic a devancé Blue Origin en envoyant Richard Branson et trois autres employés dans l'espace. À l’issue de son vol dans l'espace, Richard Branson a annoncé une loterie pour désigner deux des passagers du prochain décollage de sa capsule, prévu pour le début de l'année 2022. Ce vol du milliardaire dans l'espace marque le grand coup d'envoi pour le développement du tourisme spatial. Une perspective partagée entre Branson, Bezos et Musk, qui suscite pourtant des inquiétudes sur son impact écologique.

Jeff Bezos, son frère Mark, l'astronaute Wally Funk et un quatrième passager dont l'identité n'a pas encore été révélée prendront part au vol du 20 juillet 2021 à bord du New Shepard. Date à laquelle les humains ont posé le pied sur la Lune pour la première fois en 1969. Clay Mowry, directeur commercial de Blue Origin, a déclaré ceci sur Twitter : "ça s'annonce comme un mois de juillet très spécial pour l'espace".