C’est fait. Ce dimanche 11 juillet 2021, le milliardaire septuagénaire Richard Branson a effectué son premier vol réussi vers l'espace (ou presque) à bord d'un engin développé et conçu par sa propre entreprise, Virgin Galactic. Un événement historique puisqu'il marque un nouveau tournant pour le secteur du tourisme spatial.

C'est au Nouveau-Mexique, à 8h40 heure locale, que Richard Branson a décollé à bord de la navette VSS Unity, direction la frontière de l'espace. Après un vol d'une heure environ, l'excentrique milliardaire a pu finalement admirer les courbures de la Terre alors qu'il se trouvait lui-même en apesanteur. Une expérience de quelques minutes seulement, à 90 kilomètres au-dessus du sol, qui marque le quatrième vol réussi pour la VSS Unity, mais aussi et surtout le grand coup d'envoi pour le tourisme spatial made in Virgin Galactic.

Cette réussite est le fruit de longues années de travail, ainsi que d'échecs parfois tragiques. Souvenez-vous : en 2014, l'accident d'un vaisseau Virgin Galactic avait entraîné la mort de l'un des deux pilotes se trouvant à bord. Un drame qui a retardé considérablement le développement de ce programme spatial, sans pour autant y mettre une fin définitive.

Welcome to the dawn of a new space age #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/Rlim1UGMkx

— Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021