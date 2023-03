Amazon a annoncé que deux satellites du projet Kuiper, son équivalent de Starlink, seraient lancés pour un premier test au mois de mai. Le géant de l’e-commerce a également donné davantage d’informations sur son futur réseau.

Premier lancement prévu en mai

Le projet Kuiper d’Amazon consiste en une constellation de 3 236 satellites placés en orbite basse afin d’apporter un réseau Internet haut débit dans les zones les plus reculées du monde. L'entreprise, qui cherche à concurrencer le réseau Starlink d'Elon Musk, prévoit d'investir 10 milliards de dollars dans sa division dans un avenir proche.

L’année dernière, le vice-président du projet Kuiper, Rajeev Baydal révélait que le premier lancement aurait lieu en 2023. Lors d'un salon professionnel de l'industrie des satellites qui s'est tenu ce mardi 14 mars à Washington D.C, Dave Limp, vice-président d'Amazon chargé des appareils et des services, a confirmé cette information.

Il a indiqué que les deux premiers satellites d'essai ont été expédiés à Cap Canaveral, en Floride, en vue d'un éventuel lancement le 4 mai, rapporte Bloomberg. Ils seront la charge utile secondaire du premier vol de la nouvelle fusée Vulcan Centaur de la United Launch Alliance (ULA). Pour rappel, Amazon a signé des contrats avec Arianespace, Blue Origin et ULA pour un total de 83 lancements.

Les utilisateurs auront le choix entre trois antennes

Dave Limp a confié que le réseau Kuiper sera « radicalement différent de tout ce que vous avez jamais vu ». Contrairement à Starlink qui propose une antenne standard pour les utilisateurs, Amazon a investi dans trois types de terminaux pour répondre aux différents besoins de ces derniers.

Le plus petit des trois a une taille de 7 pouces carrés (environ 18 cm carrés), c’est-à-dire à peine plus grand qu'une Kindle, tandis que les autres appareils mesurent 11 pouces carrés (environ 30 cm carrés) et 19 sur 30 pouces (environ 50 sur 80 cm). Le premier terminal est équipé pour gérer des vitesses de 100 Mbps, les suivants sont respectivement capables de fournir 400 Mbps et 1 Gbps. Niveau prix, l’entreprise reste discrète, mais prévoit de fabriquer la version 11 pouces, considérée comme le modèle standard, pour moins de 400 dollars l'unité.

Amazon doit lancer au moins la moitié de son réseau Kuiper d'ici à 2026 pour remplir un mandat réglementaire ; Dave Limp a expliqué que la société prévoit de fabriquer « trois à cinq » satellites par jour pour atteindre cet objectif.

De son côté, SpaceX compte déjà plus de 4 000 satellites Starlink en orbite, et compte en envoyer des milliers d’autres pour compléter son offre.