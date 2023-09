OpenAI, entreprise américaine spécialisée dans l’intelligence artificielle, envisage depuis plusieurs semaines de lancer une filiale dédiée à la conception d’un smartphone. Cet « iPhone de l’intelligence artificielle » pourrait voir ...

OpenAI, entreprise américaine spécialisée dans l’intelligence artificielle, envisage depuis plusieurs semaines de lancer une filiale dédiée à la conception d’un smartphone. Cet « iPhone de l’intelligence artificielle » pourrait voir le jour grâce au soutien financier de SoftBank et aux compétences de Jony Ive, l’ancien responsable du design (CDO) des produits Apple.

OpenAI réfléchit au concept du smartphone IA

Selon les informations du Financial Times, Sam Altman, le PDG d’OpenAI, a fait appel à la société LoveFrom, fondée par Jony Ive en 2019, lorsque le designer a quitté la marque à la Pomme. Ensemble, les deux dirigeants ont organisé de multiples séances de brainstorming afin d’imaginer à quoi pourrait ressembler le smartphone centré sur les technologies proposées par OpenAI. Le but, concevoir un produit avec une expérience utilisateur intuitive et naturelle, permettant à ses usagers d’exploiter pleinement les promesses de l’IA.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Si l’idée semble assez concrète sur le papier, les deux collaborateurs ont besoin de temps pour peaufiner les derniers détails… Mais aussi et peut-être surtout, d’un financement non négligeable et de composants robustes et fiables pour que le rêve puisse devenir réalité. Sam Altman et Jony Ive se sont rapprochés dans ce but de Masayoshi Son, le fondateur et PDG de Softbank, connu pour son attrait pour les investissements dans la tech.

Si des discussions plutôt sérieuses ont été entamées, elles n’ont, pour l’instant, abouti à un accord, croit savoir le Financial Times. Un chèque d’un milliard de dollars serait espéré du conglomérat japonais afin de concrétiser le projet. Vu l’investissement conséquent demandé par les parties prenantes, il faudra sans doute attendre plusieurs mois avant qu’un consensus soit trouvé. Une fois signé, cet accord déboucherait sur la création d’une société dédiée à la fabrication de ce nouveau type de smartphone.

Secouer un marché en berne

2023 est en passe de devenir la pire année pour le marché des smartphones. Selon les prévisions, avec seulement 1,15 milliard d’unités expédiées, le secteur va connaître une nouvelle baisse de 6 % après avoir connu une année 2022 compliquée. Pour tenter de renverser la tendance, les entreprises tentent de nouvelles idées, des concepts innovants comme la gamme de téléphones pliants de Samsung. Certaines préfèrent se lancer sur de nouveaux marchés, comme Apple et son nouveau casque de réalité mixte.

Rien ne semble toutefois pouvoir détrôner le smartphone, qui s’est imposé dans toutes les poches. En 2022, selon le Baromètre du numérique, 87 % des Français disposent d’un téléphone connecté. Avec un tel taux d’équipement, redynamiser le marché est une gageure. OpenAI, LoveFrom et SoftBank semblent prêts à relever le pari.