2023 est en passe de devenir la pire année pour les expéditions mondiales de smartphones en une décennie. Sur l’ensemble de l’année, le marché des smartphones devrait s’effondrer de 6 % avec 1,15 milliard d’unités expédiées. Apple tire, tout de même, son épingle du jeu et devrait devenir le plus grand acteur du marché pour la première fois.

En Asie, les smartphones n’ont plus la cote

Depuis quelques mois, le marché des smartphones connaît une dégradation significative. Cette situation découle d’une diminution de la demande à la suite de la pandémie de Covid-19, ajouté à l’augmentation des prix due à l’inflation. Les derniers mois de 2023 devraient aggraver la dynamique d’après la société d’analyse Counterpoint Research.

Elle explique que l’un des principaux problèmes pour les vendeurs de smartphones est l’Asie. « Cette région est l’un des principaux obstacles à une croissance positive, car des facteurs défavorables mettent un terme au redressement économique prévu pour la Chine au début de l’année, et la région dans son ensemble connaît une baisse croissante des marchés émergents » affirme l’entreprise.

Karn Chauhan, analyste principal chez Counterpoint Research, a poursuivi « Les achats de smartphones chinois, qui s’élevaient en moyenne à 450 millions d’appareils par an à leur apogée, ont chuté à 270 millions par an, contribuant ainsi à la baisse des ventes mondiales ». L’Amérique du Nord et l’Europe n’arrivent également pas à soutenir le secteur. Les consommateurs occidentaux sont très « hésitants » à mettre à niveau leurs appareils en raison du contexte économique incertain.

Apple first

Seul le segment des smartphones haut de gamme parvient à résister à cette baisse. Apple vient tout juste de commencer la production de l’iPhone 15 en Chine et en Inde. Les nouveaux modèles de la marque à la Pomme devraient être commercialisés entre septembre et octobre. Cette fenêtre devrait booster les performances de l’entreprise et l’aider à devenir le premier expéditeur annuel de smartphones. Une place de leader qu’occupe Samsung depuis plusieurs années.

Counterpoint Research a déclaré « Nous regardons le quatrième trimestre avec intérêt, car le lancement de l’iPhone 15 est une fenêtre permettant aux opérateurs télécoms d’acquérir un grand nombre de nouveaux clients. Et avec l’importante base d’iPhone 12 sur le marché, les promotions seront agressives, laissant Apple dans une bonne position ». De plus, les investissements de Cupertino en Inde devraient porter leurs fruits.

Le Sous-continent, avec ses 600 millions de propriétaires de smartphones, est scruté de très près par les acteurs du secteur. La marque à la pomme, qui multiplie ses efforts pour attirer de nouveaux consommateurs dans le pays, a enregistré une croissance de 50 % lors du second trimestre 2023, par rapport à l’année dernière. Pour Karn Chauhan, si Apple parvient à maintenir cette dynamique, l’entreprise dépassera sans problème Samsung.