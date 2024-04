Alors que le marché du smartphone a vu sa croissance augmenter pour le troisième trimestre consécutif après une chute historique, Apple pèche par rapport à la concurrence. La marque à la pomme connaît une période plus que mitigée.

Samsung reprend sa première place

Au cours des trois premiers mois de 2024, les livraisons globales de smartphones ont augmenté de 7,8 % par rapport à l’année dernière. 289,4 millions d’unités ont été vendues, un « indicateur fort que la reprise est bien engagée » malgré les défis macroéconomiques, constate le cabinet d’analyses International Data Corporation (IDC).

C’est Samsung qui reprend la première place du classement, chipée par Apple l’année dernière. Boosté par les ventes de son nouveau fleuron, le Galaxy S24, le constructeur sud-coréen détient 20,8 % de parts de marché. Ses ventes ont tout de même chuté de 0,7 %. Une baisse moindre comparée à la dégringolade de 9,6 % des livraisons d’Apple en glissement annuel. Son pire déclin depuis la période de confinement, qui la place en deuxième position des ventes globales.

La marque à la pomme est talonnée par Xiaomi, Transsion et Oppo. Les trois fabricants chinois enregistrent une belle reprise, avec des hausses de leurs ventes de 33,8 %, 84,9 % et 8,7 % respectivement.

« Xiaomi revient en force après les fortes baisses enregistrées au cours des deux dernières années et Transsion devient une présence stable dans le Top 5 avec une croissance agressive sur les marchés internationaux. En revanche, alors que les deux premiers acteurs ont tous deux connu une croissance négative au premier trimestre, il semble que Samsung soit dans une position plus forte qu’au cours des derniers trimestres, » analyse IDC.

Apple attendue au tournant

La chute d’Apple est d’autant plus notable qu’elle survient dans un marché qui repart à la hausse. Si la firme de Cupertino s’est montrée plus résiliente que n’importe quel autre constructeur pendant la pandémie, elle rencontre désormais plus de difficultés. Une tendance accentuée par sa situation en Chine, où le gouvernement pousse les fonctionnaires à se procurer des appareils locaux.

En parallèle, Huawei connaît un important regain de popularité avec son Mate 60. Récemment, Tim Cook, PDG d’Apple, s’est même rendu en Empire du Milieu pour l’inauguration d’un nouvel Apple Store à Shanghaï.

Apple tiendra sa Worldwide Developers Conference (WWDC) en juin, au cours de laquelle elle présentera ses mises à jour des logiciels qui équipent, entre autres, les iPhone. D’importantes annonces liées à l’intelligence artificielle sont à prévoir, les investisseurs de l’entreprise ayant mis la pression sur ses dirigeants pour davantage capitaliser sur la technologie en vogue au sein de la Silicon Valley.

Cet événement devrait être déterminant pour l’avenir proche de la marque à la pomme, qui a récemment perdu sa place de société la plus valorisée au monde au profit de Microsoft.