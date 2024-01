En 2023, Apple est devenu le plus important vendeur de smartphone pour la première fois de son histoire. La marque à la pomme a surpassé Samsung, qui occupait cette position depuis 2011. À l’époque, le géant coréen était talonné par Nokia et Blackberry…

Les consommateurs se tournent davantage vers le Premium

IDC et Canalys, deux firmes d’analyses des marchés, ont chacune publié des premiers chiffres concordants sur l’état du secteur du smartphone en 2023. Avec 234,6 millions d’unités écoulées contre 226,6 millions pour Samsung, Apple occupe désormais la première place. Si la firme de Cupertino domine depuis plusieurs années au niveau des revenus issus de son activité, elle n’avait, jusqu’alors, jamais supplanté Samsung en termes de ventes.

Ce changement de tendance s’explique par l’évolution des habitudes des consommateurs, ces derniers étant moins enclins à changer régulièrement de mobile. Quand ils le font, ils se tournent davantage vers des smartphones haut de gamme, ce qui profite largement à Apple.

« Alors que la technologie des smartphones arrive à maturité et que les nouvelles fonctionnalités sont de plus en plus nombreuses, les consommateurs mettent à jour leurs appareils de tous les jours moins fréquemment qu’auparavant », commente Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC. Les smartphones premium représentent aujourd’hui plus de 20 % des livraisons.

Globalement, le marché du smartphone a subi une baisse historique au cours de 2023, atteignant sa croissance la plus basse en dix ans. Néanmoins, les analystes ont noté une hausse de 8 % au dernier trimestre, stimulée par une plus importante demande en période de fêtes de fin d’année.

La Chine, seule ombre au tableau…

Les ventes mondiales d’iPhone ont rebondi de 11,6 % au quatrième trimestre, suite au lancement de la gamme d’iPhone 15. En revanche, les livraisons de la marque à la pomme sont en baisse constante depuis plusieurs mois en Chine, qu’elle considère comme un marché essentiel à ses opérations.

Cette situation s’explique par la campagne menée par les autorités contre l’iPhone dans un contexte de guerre commerciale, ainsi que par la commercialisation d’un nouvel appareil 5G de Huawei, équipé d’une puce maison. Pris par un élan de patriotisme, les Chinois semblent désormais privilégier les produits locaux. Pour faire redécoller ses ventes en Empire du Milieu, Apple a recours à une pratique inhabituelle en offrant une réduction limitée dans le temps sur certains de ses derniers modèles.