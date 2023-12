En Chine, l’interdiction d’utiliser un iPhone pour les fonctionnaires et les employés d’entreprises d’État s’est accélérée. Les répercussions risquent d’être conséquentes pour Apple, ce marché représentant près de 19 % de son chiffre d’affaires.

Des mesures qui s’accélèrent contre l’iPhone

Alors que les États-Unis ont enchaîné les mesures visant à restreindre l’exportation de technologies vers la Chine, Pékin a réagi. Au mois de septembre, le pays élargissait son interdiction d’utiliser l’iPhone dans le cadre professionnel à plusieurs de ses agences. Une mesure qui a ensuite été étendue aux entreprises d’État, qui emploient des millions de personnes en Empire du Milieu.

Les autorités chinoises ont démenti ces informations. Dans le même temps néanmoins, elles se sont inquiétées de la « forte exposition médiatique des incidents de sécurité liés aux téléphones d’Apple ». Selon Bloomberg, la campagne anti-Apple menée par le gouvernement s’est désormais intensifiée.

Ces deux derniers mois, de nombreuses entreprises publiques et administrations dans au moins huit provinces, y compris la côte prospère, ont demandé à leurs employés de se tourner vers des marques locales. En décembre, des entreprises et agences plus petites situées dans des villes de rang inférieur ont émis leurs propres directives. Le Hebei, où se trouve la plus grande usine d’iPhone au monde, est concerné.

Les autorités privilégient l’usage d’appareils produits par des acteurs chinois, à l’instar de Xiaomi ou de Huawei. La marque connaît un regain de popularité immense dans son pays d’origine, faisant même de l’ombre à la firme de Cupertino, qui dominait jusqu’alors le marché des smartphones haut de gamme.

De possibles répercussions considérables pour Apple

Il s’agit d’une très mauvaise nouvelle pour Apple. La marque à la pomme mise gros sur ce marché. Elle y connaît toutefois quelques difficultés. Sur son exercice allant de juillet à septembre, le chiffre d’affaires provenant de la Chine a baissé de 2,5 %. Considéré comme le marché le plus attractif au monde, l’Empire du Milieu représente un cinquième des ventes totales de la firme de Cupertino.

Apple assemble, en outre, la majorité de ses iPhone en Chine, où elle emploie des millions de personnes. Plus tôt cette année, son PDG Tim Cook qualifiait la relation de son entreprise avec la Chine de « symbiotique ». Au mois de septembre, Washington considérait l’interdiction comme des « représailles inappropriées ».