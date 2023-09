Sous fond de tensions grandissantes entre Pékin et Washington, les autorités chinoises interdisent l’utilisation de l’iPhone par les employés gouvernementaux. La Chine veut réduire sa dépendance aux technologies étrangères Depuis ...

Sous fond de tensions grandissantes entre Pékin et Washington, les autorités chinoises interdisent l’utilisation de l’iPhone par les employés gouvernementaux.

La Chine veut réduire sa dépendance aux technologies étrangères

Depuis plusieurs années, Pékin interdit aux fonctionnaires de certaines agences d’utiliser des iPhone dans le cadre de leur travail. Cette mesure est désormais élargie, selon des informations exclusives du Wall Street Journal. De cette manière, la Chine souhaite réduire sa dépendance à l’égard des technologies étrangères et renforcer sa cybersécurité. Cette nouvelle interdiction, ciblant l’entreprise américaine la plus valorisée au monde, s’inscrit dans le cadre d’une campagne visant à limiter les flux d’informations sensibles en dehors des frontières du pays.

En 2021 déjà, le gouvernement demandait à ses fonctionnaires et militaires de ne plus acheter ou utiliser de véhicules Tesla pour des raisons de sécurité nationale. Si cette réglementation n’a pas vraiment affecté les ventes du constructeur en Empire du Milieu, il est encore difficile d’estimer les répercussions de cette nouvelle mesure sur Apple.

La marque à la pomme mise gros sur le marché chinois, sur lequel elle connaît une importante croissance. L’entreprise domine le marché des smartphones haut de gamme dans le pays, où elle réalise environ 19 % de son chiffre d’affaires global. En parallèle, les autorités encouragent leurs agences et entreprises publiques à remplacer les technologies étrangères par des produits nationaux. Justement, Huawei vient de commercialiser un nouveau smartphone haut de gamme en Chine, le Mate 60. Son succès est tel qu’il a rapidement été en rupture de stock.

Chine et États-Unis se rendent coup pour coup

Apple, dont les appareils sont principalement manufacturés en Chine, est reconnue pour la sécurité de ses technologies. La firme a en outre accepté de se plier aux exigences de Pékin afin de continuer d’opérer dans le pays, comme l’utilisation de centres de données locaux pour stocker les données des Chinois. Visiblement, ce n’est plus suffisant pour répondre aux préoccupations des dirigeants.

Les États-Unis ont pris des mesures similaires contre des sociétés issues de l’Empire du Milieu, notamment à l’encontre de Huawei et de TikTok. L’application est interdite sur les appareils gouvernementaux américains depuis décembre 2022, et elle risque même d’être bannie à l’échelle nationale. En outre, Washington restreint lourdement les exportations de technologies liées aux semi-conducteurs vers la Chine, en plus de limiter le déploiement des équipements de communication fabriqués par des entreprises chinoises.