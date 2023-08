Apple signe un troisième trimestre fiscal convaincant mais mitigé, notamment plombé par les difficultés du marché du smartphone. Malgré tout, l’entreprise la mieux valorisée au monde fait preuve d’une grande ...

Apple signe un troisième trimestre fiscal convaincant mais mitigé, notamment plombé par les difficultés du marché du smartphone. Malgré tout, l’entreprise la mieux valorisée au monde fait preuve d’une grande résilience face aux incertitudes économiques.

L’iPhone se montre résilient par rapport aux concurrents

Si le chiffre d’affaires de la marque à la pomme a baissé de 1 % avec 81,8 milliards de dollars, son bénéfice a tout de même augmenté de 2 % pour atteindre les 19,88 milliards de dollars.

Les ventes de l’iPhone, qui comptent pour la moitié de ses revenus, ont rapporté 39,67 milliards de dollars, soit une baisse de 2 % par rapport à l’année précédente. Cette légère baisse est une preuve de la résilience d’Apple, alors que ses rivaux comme Vivo ou Samsung ont vu leurs profits drastiquement chuter dans le secteur du smartphone. Les appareils haut de gamme, comme ceux de la firme de Cupertino, subissent moins les conditions difficiles du marché.

Apple a également pu compter sur des marchés émergents comme la Chine et l’Inde. La société a ouvert son premier Apple Store dans le pays sud-asiatique en avril, et a accueilli des foules d’acheteurs enthousiastes. Ses ventes y ont doublé au cours des derniers trimestres par rapport à l’année dernière, de plus en plus d’Indiens se tournant vers des téléphones premiums.

En Chine, où les ventes totales de smartphones ont chuté de 4 % au cours du trimestre pour atteindre leur niveau le plus bas depuis 2014, les ventes d’iPhone ont augmenté de 7 %. La croissance d’Apple en Empire du Milieu s’est ainsi établie à +8 % au cours de la période avril-juin.

À noter que les ventes d’iPad ont diminué de 20 %, tandis que celles des Mac ont chuté de 7 %. Si cela peut en partie s’expliquer par le fait qu’Apple n’a pas présenté de nouvelle tablette depuis l’année dernière, il s’agit également de la conséquence du contexte économique. Les consommateurs achètent moins d’appareils électroniques après un boom exceptionnel pendant la période de pandémie.

Record pour les services d’Apple

Si les ventes de matériel n’ont pas excellé, celles des services d’Apple, qui comprennent Apple Music, Apple TV+, iCloud ou encore l’App Store, ont réalisé leur meilleure performance jamais enregistrée. Leur chiffre d’affaires a augmenté de 8 % par rapport à 2021 pour atteindre les 21,2 milliards de dollars.

Le nombre d’abonnements payants gérés par Apple est désormais deux fois plus élevé que ceux de Disney+, de Netflix, de HBO et de Peloton réunis. Les services affichent également des marges bénéficiaires considérables de 71 %, soit environ le double de celles de la division matériel d’Apple. Les « Wearables », comme l’Apple Watch et les AirPods, ont été un autre point positif puisque leurs recettes ont augmenté d’un peu plus de 2 %.

« Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons atteint un record historique de chiffre d’affaires dans les services au cours du trimestre de juin, grâce à plus d’un milliard d’abonnements payants, et nous avons constaté une force continue dans les marchés émergents grâce aux ventes robustes de l’iPhone. De l’éducation à l’environnement, nous continuons à promouvoir nos valeurs, tout en défendant l’innovation qui enrichit la vie de nos clients et laisse le monde meilleur que nous l’avons trouvé », a commenté Tim Cook, le PDG d’Apple.

En revanche, le dirigeant est, une fois de plus, resté discret au sujet de l’intelligence artificielle. Apple se montre bien plus prudente que les autres géants de la Silicon Valley sur cette technologie, dans laquelle ils investissent massivement. Il a tout de même affirmé que l’IA était « fondamentale » pour son entreprise, et qu’elle fera « partie intégrante de pratiquement tous les produits » actuellement en préparation.