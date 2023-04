Ce n'était pas gagné, mais presque deux décennies après son entrée sur le marché indien, Apple s'apprête à y inaugurer son premier Apple Store. L'ouverture de cette boutique est importante pour le géant américain, qui accroît de plus en plus sa présence en Inde, tant pour y vendre des produits que pour en fabriquer.

Comme l'explique TechCrunch, le premier Apple Store indien doit quoi qu'il en soit ouvrir ses portes un peu plus tard en avril, à Bombay. Baptisée Apple BKC, cette première boutique indienne sera plus précisément logée dans le centre commercial Jio World Drive Mall, situé en plein coeur de la ville, dont la population avoisine désormais les 20 millions d'habitants.

Le premier Apple Store... d'une longue série ?

Comme souvent quand il s'apprête à ouvrir un nouvel Apple Store, Apple couche quelques mots dans un communiqué pour décrire le design adopté pour son magasin. En l'occurrence, la marque explique s'être inspirée des motifs colorés traditionnellement tapissés à l'intérieur des taxis de Bombay. « Inspiré par le Kaali Peeli, art iconique propre aux taxis de Bombay, l'Apple BKC fait la part belle à des décalcomanies colorées, associées à de nombreux produits et services Apple que nos clients pourront découvrir », commente le groupe.

Plus intéressant peut-être, Apple n'aurait pas l'intention de s'en tenir à ce premier et unique Apple Store. D'après TechCrunch, la firme tablerait en effet sur l'ouverture d'un second magasin, cette fois à New Delhi, d'ici quelques trimestres.

Il faut dire que les ambitions d'Apple sont grandes sur le marché indien. On sait par exemple que la firme a publié beaucoup d'offres d'emploi en Inde pour ses futurs magasins, mais aussi que la part d'appareils Apple produits sur place devrait continuer d'augmenter au regard des tensions économiques observées entre les États-Unis et la Chine. Les analystes de JP Morgan ont d'ailleurs estimé récemment que 25% des iPhone pourraient être fabriqués en Inde d'ici à 2025.

Pour rappel, le lancement de la boutique en ligne d'Apple sur le marché indien remonte à la rentrée 2020 « seulement ». La marque avait par ailleurs prévu une ouverture de boutique physique courant 2021, mais ses projets avaient été contrariés par la pandémie de COVID-19 et ses suites.