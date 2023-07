Les efforts d’Apple pour séduire les consommateurs indiens portent leurs fruits. Selon une étude de l’analyste Counterpoint Research, le Sous-Continent serait sur le point de devenir le cinquième contributeur le ...

Les efforts d’Apple pour séduire les consommateurs indiens portent leurs fruits. Selon une étude de l’analyste Counterpoint Research, le Sous-Continent serait sur le point de devenir le cinquième contributeur le plus important aux ventes mondiales de l’iPhone, devant la France. Une grande première pour l’entreprise américaine.

L’Inde, une priorité pour Apple

L’Inde devient progressivement une pièce maîtresse de la stratégie d’Apple. Au second trimestre 2023, 4 % des ventes mondiales d’iPhone ont été réalisées au sein du pays. Elles ont augmenté de 50 % d’une année à l’autre. Dans le détail, la marque à la pomme détenait 5,1 % des parts sur le marché du smartphone indien entre avril et juin, contre 3,4 % à la même période en 2022. Si Samsung et Xiaomi demeurent toujours en tête, la société de Cupertino s’impose doucement, mais sûrement face à ses concurrents asiatiques.

Cette croissance s’explique notamment par l’augmentation globale des ventes de smartphones dits “premium”, c’est-à-dire à plus de 600 dollars. Comme le souligne le rapport, les consommateurs ont aujourd’hui tendance à privilégier des marques prestigieuses à l’image d’Apple, leur offrant une expérience haut de gamme et leur proposant des options de financement comme le paiement différé. Le géant de la Tech mise sur cette dynamique pour conquérir des marchés clés où le coût élevé des appareils demeure un obstacle, dont l’Inde. Sa stratégie repose principalement sur une meilleure distribution et accessibilité de ses produits.

Pour assouvir son rêve indien, la société multiplie donc les investissements au sein du pays. Fin avril, elle y a inauguré ses deux premiers Apple Store, à Mumbai et à Delhi. Une étape significative pour asseoir sa présence sur ce marché tant convoité. Avec ses 600 millions de détenteurs de smartphones, l’Inde est une priorité pour de nombreux acteurs de la Tech.

Les ambitions de l’entreprise californienne ne s’arrêtent pas là. La “plus grande démocratie du monde” est également son option privilégiée pour produire ses futurs appareils. Apple cherche activement à se défaire de sa dépendance envers la Chine et à diversifier ses sous-traitants. En cause, la politique anti-Covid sévère de l’Empire du Milieu, qui a perturbé ses chaînes de production et d’approvisionnement, et le conflit technologique qui oppose Pékin à Washington. Ainsi, elle souhaite transférer 25 % de la production de l’Iphone en Inde d’ici à 2025.

Pour Apple, l’avenir passe donc par le Sous-Continent. Selon le spécialiste de la finance Morgan Stanley, le pays pourrait représenter 15 % du chiffre d’affaires de la marque dans les cinq prochaines années.