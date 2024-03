Le marché du streaming indien voit arriver un nouveau mastodonte. Disney a annoncé sa fusion avec le conglomérat local Reliance, lui permettant de capturer 85 % du marché. Près de 120 chaînes Le nouveau géant des médias va peser 8, 5 milliards de dollars, et comptera plus de 750 millions ...

Le marché du streaming indien voit arriver un nouveau mastodonte. Disney a annoncé sa fusion avec le conglomérat local Reliance, lui permettant de capturer 85 % du marché.

Près de 120 chaînes

Le nouveau géant des médias va peser 8,5 milliards de dollars, et comptera plus de 750 millions de téléspectateurs en Inde. Il proposera 120 chaînes télévisées ainsi que deux services de streaming ; à titre d’exemple, Viacom18, détenue majoritairement par Reliance, possède 40 chaînes dont Comedy Central, Nickelodeon et MTV. Disney Star détient près de 80 chaînes, le service étant réputé dans le pays pour ses drames familiaux en hindi ainsi que pour ses films hollywoodiens.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Aussi, cette opération disposera des droits de diffusion exclusifs, télévisuels et numériques, pour certains événements sportifs majeurs, notamment de cricket, de football et de tennis. Côté streaming, le contenu proposé comptera parmi certaines des offres les plus populaires. Outre les productions originales Disney, les contenus HBO, Warner Bros, Showtime et NBCUniversal seront également de la partie.

Reliance contrôlera plus de 60 % de la nouvelle unité, 16 % directement et 47 % via Viacom18. 37 % reviendront à Disney. Les deux entités, autrefois rivales, ont notamment bataillé pour les droits sur l’Indian Premier League, le championnat de cricket qui génère 6,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Un marché attrayant mais complexe

« L’entreprise commune s’efforcera de mener la transformation numérique du secteur des médias et du divertissement en Inde et de proposer aux consommateurs des offres de contenu complètes et de grande qualité, à tout moment et en tout lieu », indique Disney dans un communiqué de presse.

À travers cette fusion, Disney et Reliance vont donner vie à un véritable monstre du divertissement indien. Le pays représente l’un des marchés subissant la plus importante croissance dans le secteur, mais il est parfois difficile d’y pénétrer de par ses spécificités.

La concurrence intense et la fragmentation des habitudes de visionnage, à l’instar de la demande de contenus en langues régionales, compliquent les efforts des géants comme Netflix ou Prime Video. Au-delà des utilisateurs indiens, le nouveau service prévoit aussi de s’adresser à la diaspora indienne dans le reste du monde. Avec environ 20 millions de personnes, il s’agit de l’une des plus étendues.

La fusion doit encore être approuvée par les autorités, les deux sociétés prévoyant de la conclure aux alentours de mars 2025.