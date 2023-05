Disney a dévoilé, ce 10 mai, ses résultats financiers pour le second trimestre de son exercice 2023-2024. Malgré une augmentation de son chiffre d’affaires, le géant a encore des difficultés ...

Disney a dévoilé, ce 10 mai, ses résultats financiers pour le second trimestre de son exercice 2023-2024. Malgré une augmentation de son chiffre d’affaires, le géant a encore des difficultés avec Disney+. Le service de streaming a enregistré une nouvelle perte d’abonnés en passant de 161,8 millions d’utilisateurs à 157,8 millions.

De moins en moins de pertes pour Disney+

Cette nouvelle baisse s’explique notamment par la contraction de 8 % du nombre d’abonnés en Inde. La déclinaison du service, baptisée Hotstar, a perdu les droits de diffusion de la Premier League de cricket indienne. Outre le Sous-Continent, le géant du divertissement a aussi constaté un recul de 1 % en Amérique du Nord, soit une perte de 300 000 abonnés.

En novembre dernier, Bob Iger a été nommé directeur général de Disney avec comme mission de diminuer les pertes financières liées au service de streaming. Depuis son lancement en 2019, l’entreprise a injecté plus de 10 milliards de dollars dans la production de contenu, l’achat de licence… Ce mercredi, elle a annoncé (pdf) une réduction des pertes de sa plateforme de 26 % par rapport à l’année précédente à 659 millions de dollars. Elle représente une amélioration de 400 millions de dollars en comparaison à la même période 2022. Parallèlement, Disney a vu le revenu moyen par abonnement augmenter de 13%, principalement du fait de relèvements tarifaires.

Produire moins pour gagner plus

Lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats, Bob Iger est revenu sur le nouvel abonnement avec publicité. En décembre dernier, Disney a lancé aux États-Unis une offre incluant des annonces publicitaires, à un prix inférieur de 3 euros à son tarif de base. Le directeur général s’est dit « incroyablement optimiste » quant au potentiel que présente le streaming en termes de revenus publicitaires. Cette formule devrait être lancée en fin d’année en Europe.

Bob Iger s’est aussi montré défensif quant à de nouvelles productions sur la plateforme, « Il est crucial que nous rationalisions les volumes de contenu que nous créons, et ce que nous dépensons pour les produire ». Il a ajouté « En 2019, nous voulions submerger cet espace avec le plus de contenu possible pour gagner le maximum d’abonnés. Nous avons réalisé que nous produisions beaucoup de contenu qui ne nourrissait pas forcément la croissance ». L’objectif est clair : réduire le nombre de productions en impactant le moins possible les abonnements.

Au-delà de Disney+, la Maison de Mickey a réussi à contenir l’augmentation des coûts pour les maintenir à un rythme moins élevé que ses revenus. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 21,8 milliards de dollars sur l’ensemble du trimestre. « La stratégie que nous avons présentée au trimestre dernier fonctionne », a commenté Bob Iger. En février dernier, Disney avait annoncé un plan de restructuration qui devrait permettre d’économiser 5,5 milliards de dollars en supprimant 7 000 postes.