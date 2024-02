Disney, Fox et Warner ont annoncé la fondation du « co-entreprise » afin de proposer un tout nouveau service de streaming. Ce dernier réunira toutes les chaînes détenues par les trois groupes diffusant du sport.

Quatorze chaînes dans un même service dédié au sport

Alors que le secteur du streaming fait grise mine, ses acteurs innovent pour rentabiliser leurs investissements et attirer de nouveaux spectateurs. Le contenu sportif, l’un des plus lucratifs au monde, est particulièrement prisé. Les trois géants du divertissement ont décidé d’unir leurs forces pour en tirer parti.

Dès l’automne, ils lanceront une nouvelle offre regroupant leurs quatorze chaînes respectives proposant des événements sportifs. Plutôt que d’avoir accès à un match spécifique ou à des rediffusions, les abonnés pourront les visionner directement depuis la plateforme de streaming.

Le service, dont le prix et le nom n’ont pas encore été décidés, concentrera des droits sportifs d’une valeur d’environ 16 milliards de dollars, mais n’aura pas vocation à en acquérir de nouveaux. Les téléspectateurs auront la possibilité de regrouper la nouvelle application avec leurs abonnements existants à des services tels que ESPN+ de Disney et Max de Warner Bros. Discovery.

Le PDG de Disney, Bob Iger, a qualifié le déploiement de la nouvelle plateforme de « grande victoire pour les amateurs de sport et un grand pas en avant pour le secteur des médias ».

Un coup de massue pour la télévision câblée

Les droits sportifs sont en nette hausse depuis plusieurs années, alors que des géants de l’industrie comme Amazon et Apple se sont également lancés dans cette activité. Ceux de la NFL, ligue de football américain, s’étendent sur onze ans et valent plus de 110 milliards de dollars. Ils sont partagés entre quatre chaînes câblées et Amazon.

Le sport représente un atout majeur pour les plateformes de streaming souhaitant séduire de nouveaux utilisateurs. Netflix, pourtant en grande forme, va par exemple diffuser des combats de catch en direct.

Avec cette offre inédite, Disney, Fox et Warner vont affaiblir un secteur de la télévision câblée déjà en chute libre aux États-Unis. Il y a dix ans, environ 100 millions de foyers étaient abonnés à une souscription par câble ou satellite. Ils sont aujourd’hui 70 millions, un chiffre continuellement en baisse.

Selon David Zaslav, PDG de Warner Bros Discovery, cette initiative « illustre notre capacité, en tant qu’industrie, à stimuler l’innovation et à offrir aux consommateurs davantage de choix, de plaisir et de valeur ».