Selon un récent rapport de Bloomberg, Apple serait en train de « constituer une régie publicitaire destinée à ses programmes diffusés en direct sur son offre Apple TV+ ». Cette initiative devrait notamment concerner la diffusion de la Major League Soccer, le championnat de football nord-américain.

Apple veut des publicités sur la Major League Soccer

C'est une nouvelle étape pour Apple qui cherche clairement à accélérer sur le marché publicitaire. Il y a quelques semaines, Apple Music décrochait par exemple la mi-temps du Super Bowl. En effet, l'entreprise pourrait commencer à diffuser des publicités à l'occasion des matchs de football diffusés dans le cadre de la Major League Soccer. Apple serait en train de mettre en place un nouveau réseau publicitaire. Plusieurs sources estiment qu'Apple est déjà en pourparlers avec des annonceurs et les sponsors de la Major League Soccer pour diffuser des publicités pendant les matchs de football.

En juin 2022, Apple a conclu un accord de 10 ans avec la Major League Soccer. Les premiers matchs de football seront diffusés sur la plateforme du géant américain à partir de février 2023. Un programme de choix pour Apple, qui espère continue de faire grandir Apple TV+ grâce à ce nouveau contrat. Si la société prévoit d'introduire un abonnement distinct, comme sur Amazon Prime avec la Ligue 1 Uber Eats, Apple précise qu'elle mettra aussi une « large sélection de matchs de la MLS à la disposition des abonnés Apple TV+ », avec un nombre limité de matchs gratuits.

Il n'y a pas encore d'informations sur le prix de l'abonnement, mais ce qui est certain c'est qu'Apple prévoit d'inclure des publicités pour tous les téléspectateurs de la Major League Soccer. Peut-être un moyen de rendre l'abonnement accessible au plus grand nombre ? Cette initiative s'inscrit dans le prolongement d'une stratégie publicitaire déployée par Apple depuis quelques années. En effet, la marque à la pomme insère déjà des publicités dans le cadre de la diffusion des matchs de baseball le vendredi soir, et cette nouvelle étape marque la poursuite d'une offensive publicitaire.

L'activité publicitaire d'Apple génère environ 4 milliards de dollars de recettes par an et la société souhaite faire doubler ce chiffre. L'une des solutions envisagées par la société serait de placer des publicités sur des applications natives de l'iPhone, comme sur Plans, Podcasts ou Livres. De plus en plus de publicités ont déjà débarqué sur l'App Store, dans l'onglet « Aujourd'hui » et dans les sections « Vous aimerez peut-être aussi » sous la liste des applications. Une initiative qui suscite de vives critiques de la part des développeurs.