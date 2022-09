La NFL a annoncé cet accord avec le service de streaming d’Apple vendredi et un contrat de plusieurs années a été signé entre les deux parties. Le montant du contrat n’a pas encore été révélé.

Belle prise pour Apple Music

Apple Music frappe fort en obtenant ce sponsor : la mi-temps qui a lieu lors de la finale du championnat de football américain est un véritable spectacle. Ce show d’une quinzaine de minutes, voit se relayer les principaux groupes musicaux du pays, et il est l’un des spectacles les plus regardés chaque année aux États-Unis. Le prochain Super Bowl se déroulera à Glendale, en Arizona, a indiqué la NFL. La ligue professionnelle n'a pas encore annoncé qui se produira durant le prochain concert de la mi-temps.

Cette entente marque un tournant pour le show du Super Bowl. Depuis 2012 et à la suite d’un parrainage, Pepsi détenait l’accord avec la NFL qui lui permettait d’afficher son logo sur les différents supports de l’événement. Auparavant, c’était le fabricant de pneus japonais, Bridgestone Corp, qui avait la main sur la mi-temps de la finale du championnat de football américain.

Les GAFAM misent sur le sport

Ces dernières années, Apple a tenté de développer ses services dans différents secteurs : la musique, les informations, la télévision etc. En juin dernier, c’est le sport qui a été mis en avant. La marque à la pomme a déclaré avoir signé un accord de 10 ans avec la Major League Soccer. C’est un contrat d’une valeur d’au moins 2,5 milliards de dollars et qui lui permet de diffuser tous les matchs de la ligue sur son service de streaming (Apple TV).

Dans le but de diffuser plus de contenu sportif, Amazon Prime Video a signé un un accord de 11 ans avec la NFL. Elle est devenue la plateforme exclusive pour diffuser les matchs de saison régulière lors des Thursday Night Football. La semaine passée, le service de streaming du géant américain a indiqué que son premier match a été suivi par 15,3 millions de téléspectateurs. Amazon verse à la NFL 1,2 milliard de dollars par an pour les droits des matchs tant attendus du jeudi soir.