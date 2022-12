Selon un nouveau rapport de The Information, Amazon serait en train de développer une application indépendante de Prime Video pour diffuser des contenus sportifs en direct.

Bientôt une application dédiée aux contenus sportifs ?

Une initiative qui témoigne de la volonté d'Amazon de continuer à investir dans les contenus sportifs et qui montre une fois de plus l'engouement des géants de la tech pour la diffusion des grands championnats et des événements sportifs de manière générale. Si elle est lancée, cette application mettra mieux en valeur le contenu sportif d'Amazon, qui est actuellement inclus dans la plateforme Prime Video détenue par le groupe.

Dans la même catégorie Comment va évoluer Google Maps ?

Un rapport publié quelques semaines après qu'Andy Jassy, le patron d'Amazon, ait qualifié le sport en direct comme un « atout unique » dans lequel Amazon va continuer à investir. Actuellement, l'entreprise détient les droits exclusifs de l'émission Thursday Night Football de la NFL, de plusieurs matchs de football de la Premier League, de Ligue 1 en France ou encore ceux sur des matchs de baseball aux États-Unis.

Pour compléter son offre, la plateforme a également investi dans d'autres contenus en lançant des talk-shows sportifs originaux sur Prime Video. Pour le moment, on ignore quand Amazon pourrait officiellement lancer son application dédiée au sport. Il est également possible que la société décide d'abandonner le projet. Compte tenu des coûts élevés des droits de diffusion, il ne serait pas surprenant que la société envisage de facturer un abonnement distinct pour le contenu sportif.

Quoi qu'il en soit, l'éventualité que cette application voit le jour suggère que l'entreprise explore de nouvelles façons d'exploiter ses investissements, dans l'objectif d'en faire des sources de revenus supplémentaires. Il y a quelques mois, Amazon a passé en revue l'ensemble de ses produits pour identifier ceux qui sont rentables et ceux qui ne le sont pas. L'entreprise semble vouloir miser de plus en plus sur Prime Video et sur les contenus sportifs en direct.

Par ailleurs, Amazon n'est pas le seul géant de la tech à investir dans les contenus sportifs en direct. Il y a quelques jours, YouTube a décroché un super contrat en remportant le NFL Sunday Ticket, en devançant Apple et Amazon avec un accord d'une valeur de 2,5 milliards de dollars par an. De son côté, Apple a également obtenu des droits pour les matchs de la Major League Baseball (MLB) et de la Major League Soccer (MLS).