Disney et Epic Games viennent d’annoncer un partenariat inédit, incluant l’investissement d’1,5 milliard de dollars de la part du géant hollywoodien dans l’éditeur de Fortnite. Objectif : « créer un univers de jeux et de divertissements vaste et ouvert » à partir de leurs plateformes respectives.

Des possibilités commerciales hors normes

Les deux géants du divertissement promettent une expérience hors normes directement connectée à Fortnite, signant « la plus grande entrée de Disney dans le monde des jeux vidéo », selon Bob Iger, son PDG. « Notre nouvelle relation passionnante avec Epic Games réunira les marques et franchises bien-aimées de Disney avec l’immensément populaire Fortnite dans un nouvel univers de jeux et de divertissement transformationnel », a-t-il continué.

L’expérience sera alimentée par le moteur d’Epic, Unreal Engine, déjà exploité par le studio pour produire des films, des jeux vidéo ainsi que le contenu proposé dans les parcs d’attractions Disney. Les joueurs auront la possibilité de « jouer, regarder, acheter et s’engager dans le contenu, les personnages et les histoires de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar et plus encore ».

La boutique Fortnite d’Epic Games, où les joueurs peuvent acheter des skins, des mouvements de danse et des émoticônes, offre une infrastructure précieuse pour, pourquoi pas, l’intégration d’une place de marché numérique illimitée. Une possibilité qui pourrait s’avérer particulièrement lucrative compte tenu de l’immense impact de Disney sur la pop culture, et du nombre de fans que comptent ses différentes franchises.

Ce partenariat colossal répond au bouleversement des habitudes de consommation. Dans une interview accordée à CNBC, Iger a notamment cité la façon dont « les générations Z et Alpha, et même les milléniaux, passent leur temps sur les médias ».

Un « écosystème persistant, ouvert et interopérable »

« Disney a été l’une des premières entreprises à croire au potentiel du rapprochement de leurs mondes avec le nôtre dans Fortnite », a, pour sa part, déclaré Tim Sweeney, PDG d’Epic. Il a précisé que la collaboration entraînerait la création de « quelque chose d’entièrement nouveau pour construire un écosystème persistant, ouvert et interopérable qui réunira les communautés Disney et Fortnite ».

Fortnite enchaîne les collaborations, notamment avec LEGO, pour proposer de nouvelles expériences de divertissement. En s’associant à Disney, le jeu entre dans une tout autre dimension, avec « d’importantes possibilités de croissance et d’expansion », estime Bob Iger. Les entreprises n’ont pas encore communiqué sur la date de déploiement de la plateforme.

Tencent détient actuellement 40 % d’Epic Games, contre 5 % pour Sony. La valorisation de l’éditeur après l’investissement de Disney n’a pas été précisée pour le moment.